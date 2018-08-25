Что является самым страшным для людей при пересечении линии разграничения на Донбассе

25.08.2018 18:09

Длинные очереди остаются одним из основных факторов, которые беспокоят людей, пересекающих линию разграничения на Донбассе. Особенно это актуально в летнюю жару. Об этом говорится в мониторинговом отчете* «Пересечение линии соприкосновения через контрольные пункты въезда-выезда» за июль 2018 года, обнародованном Благотворительным фондом «Право на защиту».

В основу отчета легли данные, собранные со 2 по 30 июля нынешнего года в течение 39 визитов на пять КПВВ. В течение отчетного периода сотрудники благотворительного фонда опросили 2,361 человека, которые пересекали линию соприкосновения. 50,6% из них направлялись на подконтрольную украинским властям территорию, 49,4% – на неподконтрольную.

«Зафиксированы существенные изменения на КПВВ "Гнутово" по сравнению с предыдущим отчетным периодом: количество респондентов, которые не испытывали беспокойства во время пересечения, резко снизилось. Такое снижение связано с сезоном отпусков и изменениях в расписании автобусов, повлекшем усиление потока людей через КПВВ. Однако, по данным, полученным во время мониторинговых визитов, процедура прохождения контроля остается довольно быстрой», – пишут авторы отчета.

Отмечается, что длинные очереди остаются одним из основных факторов озабоченности на КПВВ, «особенно учитывая летнюю жару».

«Количество жалоб о длительном ожидании в очередях на КПВВ "Гнутово" резко возросло с 15,5% в июне до 67,7% в июле. На КПВВ "Новотроицкое" количество респондентов, которые жаловались на длинные очереди, также возросло – на 17,8%. Согласно информации, собранной в течение мониторинговых визитов, длинные очереди преимущественно были вызваны накладками в расписании автобусов. Увеличение количества лиц, которые ездили на отдых, также негативно повлияли на ситуацию», – сказано в документе.

При этом авторы отчета констатируют, что после существенного роста в мае, уровень озабоченности об усилении обстрелов продолжает снижаться на КПВВ «Майорск» (с 29,4% в мае до 5,7% в июле).

Условия ожидания остаются причиной значительной озабоченности, особенно на КПВВ «Станица Луганская», отмечают авторы документа.

«Поскольку пересечение линии соприкосновения на КПВВ "Станица Луганская" требует около часа ходьбы, уровень озабоченности относительно условий ожидания, плохого состояния пешеходной зоны и большого расстояния, которое необходимо преодолеть, продолжает расти с мая. Поскольку боковые перекрытия до навесов, временно установленные для защиты от холодной погоды, так и не были демонтированы по состоянию на конец июля, люди продолжают страдать от духоты под навесами», – сказано в отчете.

Также отмечается, что недостаток навесов и духота в летний период могут быть опасными для жизни и здоровья, особенно для пожилых людей.

«Во время мониторинговых визитов на КПВВ продолжает поступать информация о многочисленных случаях потери сознания в очередях. Хотя на территории КПВВ также расположены палатки ГСЧС, ими невозможно воспользоваться во время процедуры пересечения, ведь люди боятся потерять свое место в очереди, если выйдут за ее пределы», – сказано в отчете.

Мониторы также отмечают недостаточный уход за туалетами, учитывая интенсивность потока людей по территории КПВВ.

«Впрочем, уровень озабоченности не претерпел существенных изменений по сравнению с июнем даже несмотря на временные неудобства, связанные с проведением ремонтных работ на КПВВ "Станица Луганская" и "Марьинка"», – констатируется в документе.

Отмечается, что во время ремонтных работ были установлены новые навесы на КПВВ «Марьинка» для гражданских лиц, которые ожидают автобусы на неподконтрольную украинским властям территорию после прохождения всех блокпостов на подконтрольной территории. Также на КПВВ «Станица Луганская» по состоянию на конец июля установили водоотводную систему.

Люди, которые пересекали линию соприкосновения на КПВВ «Майорск» жаловались на отсутствие специально отведенного места для написания заявления на пересечение в льготной очереди.

«В начале июля последний фельдшер ГСЧС с КПВВ Донецкой области был отозван с КПВВ "Гнутово". Premiere Urgence Internationale (PUI) продолжают оказывать медицинскую помощь. В Луганской области фельдшер ГСЧС продолжает оказывать медицинскую помощь на КПВВ "Станица Луганская"», – также отмечается в отчете.

*Отчет содержит информацию, собранную в течение июля БФ «Право на защиту» в рамках опроса на пяти контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ): в Донецкой области – КПВВ «Майорское», КПВВ «Марьинка», КПВВ «Гнутово» КПВВ «Новотроицкое», в Луганской – КПВВ «Станица Луганская». Респонденты – гражданские лица на КПВВ в пешеходной и автомобильной очередях, направлявшиеся на или с контролируемой украинскими властями территории. Опрос проводился анонимно и на добровольных началах.

Источник fdu.org.ua