"ДНРовцы" в трауре: на Донбассе ликвидирован Маугли

25.08.2018 18:37

В Сети опознали еще одного террориста "ДНР", ставшего "грузом 200" на украинском Донбассе. Речь о боевике с позывным "Маугли".

О ликвидации опасного террориста сообщил Twitter-аккаунт Necro Mancer, отслеживающий в Сети сообщения об ОРДЛО, передает "Диалог.UA".

Об обстоятельствах гибели террориста "ДНР" Николая Фоменко информации крайне мало. Известно только, что погиб он еще 19 августа. Скорее всего, его ликвидировали при столкновении бойцы ООС.

Фоменко с говорящим позывным "Маугли" обнаружился в "Чистилище" украинского "Миротворца". По данным представителей ресурса, 24-летний боевик вступил в ряды гибридной армии РФ еще в начале вторжения - в 2014 году.

За годы войны он так и не удосужился получить какое-то повышение - погиб в звании рядового 1-й Славянской бригады "ДНР". Родом Маугли с Донбасса, а точнее, из села Новокрасновка Антрацитовского района.