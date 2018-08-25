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Донбасс внезапно прозрел и "воет": "Сурковско-ахметовская банда нас ограбила, война - только прикрытие"
Донецкий коммунист и член "народного совета" террористической "ДНР" Александр Васьковский написал обличительный пост, в котором обвинил Россию в ограблении Донбасса.
Внимание на заявление внезапно "прозревшего" коллаборанта Васьковского обратило издание "ЛентаUA.net", передает "Диалог.UA".
Ссылаясь на собственные источники в "правительстве" террористической "республики", коммунист заверил, что в год ставленники Кремля вывозят из Донбасса товаров на сумму приблизительно в 5 миллиардов долларов.
Он уверен, что реальная цифра в разы больше. "Нас ловко отвлекают войной в "ДНР", а олигархат и его прихвостни очень хорошо зарабатывают", - пожаловался сепаратист, уточнив, что из Донбасса вывозят металлолом, промышленное оборудование, уголь, строительный, автомобильный, железнодорожный и авиационный транспорт и многое другое. За неполные 5 лет войны край уже полностью разграблен.
Васьковский уверяет, что оседает украденное в Украине, Польше, Турции и, конечно же в России. "В одну РФ вывезено столько, что все содержимое "белых Камазов" не составляет и 1% от вывезенного!" - пожаловался коммунист.
Проведя нехитрые математические расчеты, Васьковский выяснил, что на украденные у Донбасса суммы жители оккупированных территорий смогут получать приличные зарплаты. Однако Кремль и его ставленников такой вариант не устраивает. "Только 2% населения "ДНР" (руководство "республики" и наемники гибридной армии РФ - ред.) могут жить, получая 15 000 рублей и выше, а остальные 98% должны содержать ахметовско-сурковскую банду и пахать за еду.
Разрушенная войной экономика - это сказки для тех, кто не хочет думать и не умеет считать", - высказал мнение коллаборант. Он заверил, что Донбасс - это не "нищий дотационный Крым", однако его жители ведут себя как "дебилы", позволяя оккупанту грабить себя.
Теги: экономика, Россия, Донбасс, война, ограбление, ДНР, олигархи, оккупанты
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