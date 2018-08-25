Два поселка в Торецке попали под обстрел

25.08.2018 13:42

Вечером 24 августа под обстрел попали два поселка в Донецкой области - Пивничное и Шумы (подконтрольный украинской власти город Торецк).

Как сообщили в полиции, снарядами повреждены 2 частных дома, 2 хозяйственные постройки и гражданский автомобиль, передают novosti.dn.ua.

Начато досудебное расследование.

Правоохранители отмечают, что по посёлкам стреляли из минометов члены незаконных вооруженных формирований.

«Снаряды попали в хозяйственное здание и частное домовладение по улице Изотова пгт Пивничное, кроме того, осколки посекли автомобиль местного жителя. В 2:00 согласно полученной информации полицейские зафиксировали повреждения частного дома по улице Спокина, а также помещения бывшей столовой шахты "Южная"», - говорится в сообщении.

По предварительной информации жертв и пострадавших среди населения нет. Полиция работает на месте происшествия. Правоохарнители открыли уголовное производство по ст.258 (Террористический акт) Уголовного кодекса Украины.