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Два поселка в Торецке попали под обстрел
Вечером 24 августа под обстрел попали два поселка в Донецкой области - Пивничное и Шумы (подконтрольный украинской власти город Торецк).
Как сообщили в полиции, снарядами повреждены 2 частных дома, 2 хозяйственные постройки и гражданский автомобиль, передают novosti.dn.ua.
Начато досудебное расследование.
Правоохранители отмечают, что по посёлкам стреляли из минометов члены незаконных вооруженных формирований.
«Снаряды попали в хозяйственное здание и частное домовладение по улице Изотова пгт Пивничное, кроме того, осколки посекли автомобиль местного жителя. В 2:00 согласно полученной информации полицейские зафиксировали повреждения частного дома по улице Спокина, а также помещения бывшей столовой шахты "Южная"», - говорится в сообщении.
По предварительной информации жертв и пострадавших среди населения нет. Полиция работает на месте происшествия. Правоохарнители открыли уголовное производство по ст.258 (Террористический акт) Уголовного кодекса Украины.
Теги: Донбасс, Донецкая область, полиция, уголовное дело, повреждения, обстрелы, Торецк
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