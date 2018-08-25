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Хруст поплатился за предательство: на Донбассе ликвидирован опасный боевик из Макеевки
25.08.2018 09:00
В Сети вычислили коллаборанта "ДНР" из Макеевки, ликвидированного бойцами ООС на Донбассе.
О новых потерях гибридной армии РФ рассказал Twitter-аккаунт NecroMancer, специализирующийся на мониторинге ситуации в ОРДЛО, передает "Диалог.UA".
Андрей Ермашов с позывным Хруст был убит еще 11 июня нынешнего года, однако известно об этом стало только в конце августа.
Об обстоятельствах его смерти информации пока мало. Известно только, что он был уничтожен при столкновении с украинским войском в районе села Ленинское, что под оккупированным Новоазовском.
Стоит отметить, что о ликвидированном Ершове информации также немного. Он уроженец Макеевки. На момент гибели коллаборанту было 36 лет. В базе "Миротворца" его еще нет.
Теги: Донбасс, Макеевка, ликвидация, боевик, ДНР, соцсети, ООС
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