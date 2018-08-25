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Архив - Донецкая область

Из-за обстрела боевиков «ДНР» КПВВ «Майорское» закрыт

25.08.2018 08:09
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Из-за обстрела боевиков «ДНР» КПВВ «Майорское» закрыт

Из-за обстрела со стороны боевиков «ДНР» КПВВ «Майорское» временно прекратил работу. «Мэр» Горловки извратил всю информацию, чтобы настроить горловчан против Украины.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Как сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины, накануне 23 августа, в канун Дня Независимости Украины, около 16 часов, боевики «ДНР» и российские оккупанты обстреляли КПВВ «Майорское». В результате обстрела был поврежден один из модулей, в котором в пограничниками Краматорского отряда из состава ООС осуществлялось оформление граждан, следующих через линию разграничения. К счастью, никто не пострадал.

Учитывая обострение ситуации, несоблюдение российско-оккупационными войсками договоренностей о прекращении огня и невозможностью обеспечить безопасность гражданскому населению и принимая во внимание реальную угрозу жизни и здоровью лиц, пересекающих линию разграничения, командующим ОС принято решение о временном прекращении пропуска лиц и транспортных средств в КПВВ «Майорское» на период существования этой угрозы в пределах дорожного коридора «Горловка — Бахмут».

Об этом решении командующего ОС проинформирован СММ ОБСЕ в Украине. К гражданам обратились с просьбой учесть эту информацию при планировании своих поездок.
Однако, «мэр» временно оккупированной Горловки Иван Приходько, с целью разжигания недовольства у местного населения Украиной, через соцсети сообщил горловчанам, что «сегодня с 7:00 Украина заблокировала пункт пропуска Майорск. Не указав причину и сроки».



Теги: Россия, Донбасс, Горловка, закрытие, ДНР, боевики, обстрелы, Майорск, КПВВ, ГПСУ, ООС
 
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