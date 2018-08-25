Из-за обстрелов во Врубовке пострадало 47 домов

25.08.2018 22:06

В результате обстрела боевиками посёлка Врубовка Луганской области пострадало 47 зданий.

Об этом сообщает координатор Гуманитарной миссии "Пролиска" Евгений Каплин на своей странице в Фейсбуке, передает tribun.com.ua.

По его словам, из-за обстрела пострадала поселковая школа и 47 жилищ местных жителей. Из них 40 квартир получили повреждения остекления, осколками посечена мебель, стены и повреждена кровля двухэтажек. Также повреждены 7 частных домовладений - в 5-ти повреждения получило остекление и частично кровля, 1 дом на два собственника получил капитальные повреждения в ходе прямого попадания снаряда в кровлю.

Сотрудники "Пролиска" доставили пострадавшим гуманитарную помощь для восстановления их домов.

Как отмечает Каплин, Врубовка не внесена в утверждённый Кабинетом Министров список населённых пунктов, в которых государственные органы не осуществляют свои полномочия. Поэтому ранее выехавшие жители посёлка не могут получить переселенческую помощь.

Не включены в список также другие населённые пункты, регулярно попадающие под вражеский обстрел - Лоскутовка, Новозвановка и Белая Гора (Луганская область), Правдовка (Старая Николаевка) и Новотроицкое (Донецкая область).