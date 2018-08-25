- Из-за обстрелов во Врубовке пострадало 47 домов22:06
- "Даже "Грады" работают, такого давно не было" - в Донецке гремят взрывы и носятся машины с боевиками21:43
- О переселенцах, которые не вернутся в Луганск и Донецк21:10
- В праздничные дни бойцы ООС схватили на Донбассе 4 террористов "ДНР"20:11
- Почему Порошенко в День независимости ничего не сказал о мирных планах по Донбассу19:40
- "ДНРовцы" в трауре: на Донбассе ликвидирован Маугли18:37
- Что является самым страшным для людей при пересечении линии разграничения на Донбассе18:09
- Загранпаспорта для переселенцев и жителей неподконтрольного Донбасса: станет ли когда-нибудь проще?17:10
- В Ялте под Мариуполем избили заправщика16:28
- Чего боятся боевики “ДНР”16:11
Из-за обстрелов во Врубовке пострадало 47 домов
В результате обстрела боевиками посёлка Врубовка Луганской области пострадало 47 зданий.
Об этом сообщает координатор Гуманитарной миссии "Пролиска" Евгений Каплин на своей странице в Фейсбуке, передает tribun.com.ua.
По его словам, из-за обстрела пострадала поселковая школа и 47 жилищ местных жителей. Из них 40 квартир получили повреждения остекления, осколками посечена мебель, стены и повреждена кровля двухэтажек. Также повреждены 7 частных домовладений - в 5-ти повреждения получило остекление и частично кровля, 1 дом на два собственника получил капитальные повреждения в ходе прямого попадания снаряда в кровлю.
Сотрудники "Пролиска" доставили пострадавшим гуманитарную помощь для восстановления их домов.
Как отмечает Каплин, Врубовка не внесена в утверждённый Кабинетом Министров список населённых пунктов, в которых государственные органы не осуществляют свои полномочия. Поэтому ранее выехавшие жители посёлка не могут получить переселенческую помощь.
Не включены в список также другие населённые пункты, регулярно попадающие под вражеский обстрел - Лоскутовка, Новозвановка и Белая Гора (Луганская область), Правдовка (Старая Николаевка) и Новотроицкое (Донецкая область).
Теги: Донбасс, помощь, гуманитарная помощь, Кабмин, повреждения, боевики, обстрелы, переселенцы, соцсети
- Семьям уязвимых категорий с детьми с линии разграничения 4 месяца будет предоставляться гуманитарная помощь
- "Власти ДНР" обвинили ВСУ в повреждениях домов и газопровода в Ясиноватой
- Из-за обстрелов боевиков жители Новоазовского района остались без света и газа, а в оккупированном Зайцево поврежден жилой дом
- В Марьинке и Красногоровке из-за обстрелов боевиков разрушено 8 домов (ФОТО)
- Кабмин повысил размер адресной помощи переселенцам
- 11 жилых домов, школа и ж/д вокзал: в "ДНР" сообщили, куда "прилетело" ночью
- Появились фотографии проукраинских листовок из оккупированной Луганщины22:34
- Из-за обстрелов во Врубовке пострадало 47 домов22:06
- "Даже "Грады" работают, такого давно не было" - в Донецке гремят взрывы и носятся машины с боевиками21:43
- О переселенцах, которые не вернутся в Луганск и Донецк21:10
- В праздничные дни бойцы ООС схватили на Донбассе 4 террористов "ДНР"20:11
- Почему Порошенко в День независимости ничего не сказал о мирных планах по Донбассу19:40
- В оккупированном Луганске наемники укрепляют центр города19:12
- "ДНРовцы" в трауре: на Донбассе ликвидирован Маугли18:37
- Что является самым страшным для людей при пересечении линии разграничения на Донбассе18:09
- Загранпаспорта для переселенцев и жителей неподконтрольного Донбасса: станет ли когда-нибудь проще?17:10
- Появились фотографии проукраинских листовок из оккупированной Луганщины22:34
- Из-за обстрелов во Врубовке пострадало 47 домов22:06
- "Даже "Грады" работают, такого давно не было" - в Донецке гремят взрывы и носятся машины с боевиками21:43
- О переселенцах, которые не вернутся в Луганск и Донецк21:10
- Ученые предлагают укреплять дороги окурками20:43
- В праздничные дни бойцы ООС схватили на Донбассе 4 террористов "ДНР"20:11
- Почему Порошенко в День независимости ничего не сказал о мирных планах по Донбассу19:40
- В оккупированном Луганске наемники укрепляют центр города19:12
- "ДНРовцы" в трауре: на Донбассе ликвидирован Маугли18:37
- Что является самым страшным для людей при пересечении линии разграничения на Донбассе18:09
- Ученые предлагают укреплять дороги окурками20:43
- Психопаты, садисты и убийцы: бегите от этих знаков Зодиака17:17
- Самые высокомерные женщины по знаку зодиака22:46
- Медики заявили о необходимости регулярно пить кофе21:58
- 7 вещей, которые происходят с нами во время сна21:45
- Выносить мусор, смотреть в зеркало и другие вечерние запреты, о которых вы не знали20:57
- Ученые из Британии назвали кокосовое масло опасным продуктом20:38
- Назван продукт, который может спровоцировать сахарный диабет19:15
- Ученые нашли способ избавить от алкоголизма при помощи компьютерной игры17:15
- Названы самые подлые знаки Зодиака13:01
- В "ЛНР" молодежь расстреляла на улице "героя Новороссии" из-за марихуаны
- В Северодонецке тела погибших бойцов «Айдара» отказались принимать в морге
- Кадиевка содрогается от обстрелов
- Под Горловкой серьезный пожар
- В Донецке произошел большой пожар
- В магазинах Донецка переписывают номера купюр 1000 рублей
- Донбасс "гудит": Захарченко за сутки расправился с батальоном Прилепина, главарь группировки бежал в РФ
- Жители Горловки не в силах терпеть, назревает бунт
- Хруст поплатился за предательство: на Донбассе ликвидирован опасный боевик из Макеевки
- Захарченко с каской, шествие и концерт: оккупированный Донецк отмечает День шахтера