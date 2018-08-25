- Боевики ударили артиллерией по украинским военным, есть жертвы08:19
- Из-за обстрела боевиков «ДНР» КПВВ «Майорское» закрыт08:09
- "Айдар" после мощного боя с врагом собрал щедрый "урожай": россияне, бежав, побросали "улики"07:56
- Жители Горловки на грани бунта из-за поведения пьяных боевиков «ДНР»07:45
- Кремль стягивает на Донбасс небывалые объемы вооружения: террористы ждут "переломного момента"07:33
- Под Горловкой серьезный пожар19:30
- В Северодонецке тела погибших бойцов «Айдара» отказались принимать в морге17:00
- Адекватный ответ на провокации: под Авдеевкой ВСУ разгромили блиндаж и военный грузовик "ДНР"15:46
- В День Независимости Украины войска Путина жестко обстреляли мирных жителей Донбасса14:48
- В Енакиево боевики «ДНР» устроили в городе поиск «шпионов»14:15
Кремль стягивает на Донбасс небывалые объемы вооружения: террористы ждут "переломного момента"
Россия резко увеличила поставки на оккупированный Донбасс вооружения и боеприпасов. Террористы уже мечтают о "переломном моменте" в войне.
Настораживающей информацией об активности оккупанта поделился сепаратистский telegram-канал "Я_В_Донецк", ссылаясь на источник в "Минобороны" террористической "ДНР", передает "Диалог.UA".
"Происходит небывалый по объемам подвоз боеприпасов для тяжелой артиллерии", - рассказал ресурс сепаратистов, уточнив, что у гибридной армии РФ для вооружения уже не хватает складов, имеющиеся забиваются смертоносными орудиями под самый потолок.
Все это сопровождается созданием боекомплектов для террористов "на 3 - 5 дней интенсивного боя", а также активными учениями местных боевиков.
Последних обучают "приезжие специалисты", отмечает telegram-канал, явно имея в виду кадровых офицеров ВС РФ. Более того, проводятся мероприятия по мобилизации остатков мирного населения в ряды террористических группировок.
Активность РФ на Донбассе не на шутку взволновала рядовых боевиков. Им ничего не говорят, однако террористы уверены, что осень станет "переломной".
Информация об усиленных поставках вооружения, по всей видимости, соответствуют действительности. Конвои, а также новейшую военную технику РФ даже заметила ОБСЕ.
Теги: Россия, Донбасс, ОБСЕ, мобилизация, вооружение, ДНР, боевики, военная техника, Минобороны, РФ
- Боевики «ЛДНР» стягивают тяжелое вооружение – танки, БТРы, минометы и гаубицы
- Скоро нечем будет стрелять: волонтер из зоны АТО рассказал, как много техники теряют боевики в последнее время
- Стало известно о подготовке боевиков к масштабной мобилизации на Донбассе
- Кремль пригнал на Донбасс "Былину": ОБСЕ обнаружила у "Л/ДНР" экспериментальное оружие России
- Кремль дал "добро" на обстрелы позиций ВСУ: кураторы РФ готовят боевиков к эскалации на Донбассе - ГУР
- ОБСЕ сообщила о новых размещениях танков боевиков у Донецка
- Боевики ударили артиллерией по украинским военным, есть жертвы08:19
- Из-за обстрела боевиков «ДНР» КПВВ «Майорское» закрыт08:09
- "Айдар" после мощного боя с врагом собрал щедрый "урожай": россияне, бежав, побросали "улики"07:56
- Жители Горловки на грани бунта из-за поведения пьяных боевиков «ДНР»07:45
- Кремль стягивает на Донбасс небывалые объемы вооружения: террористы ждут "переломного момента"07:33
- Под Горловкой серьезный пожар19:30
- В Северодонецке тела погибших бойцов «Айдара» отказались принимать в морге17:00
- Адекватный ответ на провокации: под Авдеевкой ВСУ разгромили блиндаж и военный грузовик "ДНР"15:46
- В День Независимости Украины войска Путина жестко обстреляли мирных жителей Донбасса14:48
- В Енакиево боевики «ДНР» устроили в городе поиск «шпионов»14:15
- Боевики ударили артиллерией по украинским военным, есть жертвы08:19
- Из-за обстрела боевиков «ДНР» КПВВ «Майорское» закрыт08:09
- "Айдар" после мощного боя с врагом собрал щедрый "урожай": россияне, бежав, побросали "улики"07:56
- Жители Горловки на грани бунта из-за поведения пьяных боевиков «ДНР»07:45
- Кремль стягивает на Донбасс небывалые объемы вооружения: террористы ждут "переломного момента"07:33
- Самые высокомерные женщины по знаку зодиака22:46
- «Давайте скажем на весь мир: Донбасс и Крым будут возвращены Украине»: Тимошенко выступила с мощной речью, заявив, что наша страна непременно буде членом ЕС и НАТО22:15
- Медики заявили о необходимости регулярно пить кофе21:58
- 7 вещей, которые происходят с нами во время сна21:45
- У Киева есть прогресс в вопросе интеграции в НАТО – Болтон21:31
- Самые высокомерные женщины по знаку зодиака22:46
- Медики заявили о необходимости регулярно пить кофе21:58
- 7 вещей, которые происходят с нами во время сна21:45
- Выносить мусор, смотреть в зеркало и другие вечерние запреты, о которых вы не знали20:57
- Ученые из Британии назвали кокосовое масло опасным продуктом20:38
- Назван продукт, который может спровоцировать сахарный диабет19:15
- Ученые нашли способ избавить от алкоголизма при помощи компьютерной игры17:15
- Названы самые подлые знаки Зодиака13:01
- Опасно ли оставлять зарядку в розетке11:01
- Рейтинг самых горячих мужчин по знаку зодиака09:30
- Кадиевка содрогается от обстрелов
- В "ЛНР" молодежь расстреляла на улице "героя Новороссии" из-за марихуаны
- В Северодонецке тела погибших бойцов «Айдара» отказались принимать в морге
- В магазинах Донецка переписывают номера купюр 1000 рублей
- Донбасс "гудит": Захарченко за сутки расправился с батальоном Прилепина, главарь группировки бежал в РФ
- Под Горловкой серьезный пожар
- Жители Горловки на грани бунта: довели пьяные боевики
- Депутаты Госдумы РФ обещают «присоединить Донбасс»
- Захарченко с каской, шествие и концерт: оккупированный Донецк отмечает День шахтера
- «ВСУ хотят захватить город»: боевик из Горловки рассказал о проблемах на передовой