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Кулеш, шашлыки и колбаски: Как отпраздновал Мариуполь День независимости

25.08.2018 12:46
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Кулеш, шашлыки и колбаски: Как отпраздновал Мариуполь День независимости

Вчера, 24 августа, в Мариуполе прошли народные гулянья по случаю Дня независимости Украины. Об этом сообщает корреспондент «Донецких новостей».
В главном парке столицы Приазовья – в Городском саду – состоялся яркий фестиваль «Украина многонациональная». Мариупольцам и гостям города были представлены разнообразные блюда национальных кухонь – украинской, русской, белорусской, греческой, немецкой, армянской, азербайджанской, ромской и др.
Украинская кухня предлагала полакомиться сдобой, пампушками и жаркоем в горшочках. В «немецкой» палатке угощали отдыхающих колбасами, сосисками, мясом, жаренными на мангале. Хлебосольные казаки зазывали на кулеш. Дразнящий запах аппетитного цыганского плова зазывал посетителей парка. Блины, шашлыки, всевозможная сдоба. От разнообразных угощений разбегались глаза.
На центральной аллее парка развернулась ярмарка народных умельцев. Мариупольские мастера и мастерицы демонстрировали свои изделия – бусы, браслеты, картины, иконы, вышитые бисером и многое другое.
Также на аллеях парка можно было увидеть локации с книгами, сувенирами и даже стрижкой собак.
На сцене выступали творческие коллектива города – детские и взрослые, являющиеся участниками фестиваля «Перекресток культур».
Гости праздника стали зрителями спортивных состязаний, а все желающие смогли и сами попробовать свои силы на спортивной арене.



Теги: Донбасс, Мариуполь, праздник, День Независимости
 
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