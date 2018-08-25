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Не смогли скрыть потери! Под Докучаевском уничтожены российские танки
Пользователи соцсетей сообщают, что в районе Докучаевска были взорваны сразу два танка боевиков, накануне доставленных на оккупированный Донбасс из РФ. В социальных сетях ссылаются на сообщение известного блогера Necro Mancer, который проводит мониторинг информационных каналов боевиков по ситуации на оккупированной части Донбасса. Согласно опубликованным данным, в глубоком тылу "ДНР" в районе Докучаевска оккупанты потеряли 2 танка и, вероятно, 2 транспортировавших их грузовика. В сообщении отмечается, что один танк был поражен с задней части, у второго танка взорвана башня. Журналисты отмечают, по всей вероятности техника была доставлена из России, так как населенный пункт Амвросиевка находится рядом с границей РФ, участок которой до сих пор не подконтролен Украине.
Источник "Диалог.UA"
Теги: Донбасс, Докучаевск, уничтожение, танки
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