О переселенцах, которые не вернутся в Луганск и Донецк

25.08.2018 21:10

С множеством трудностей столкнулись и продолжают сталкиваться переселенцы из Луганска и Донецка в местах своего переселения. Ни для кого не новость, что значительная их часть так и не справившись с вызовами переселения, вернулись на оккупированные территории. Однако есть и другие, кто не рассматривает возможности возврата на прежнее место жительства, даже в случае, если состоится деоккупация. Сегодня мы поговорим именно о них.

В числе таких переселенцев в первую очередь те, кто занял принципиальную проукраинскую позицию и не был готов мириться с активизацией сепаратистских настроений в их родных городах. Не все из них активно действовали и попали под жернова карательной режима аля 30-е "народных республик", однако все они стали свидетелями тех тотальных вакханалии и бесправия, которые захлестнули их бывшее окружение, а часто и их родственников.

Внезапные ненависть ко всему украинскому и вера в мифических бандеровцев, которые придут убивать за русский язык, забирать землю и пленить в рабство - жуткий феномен, над которым еще не одно десятилетие придется сушить мозг лучшим умам страны, да и за ее пределами. Однако именно он исключает для многих из переселенцев возвращение домой. Даже если над Луганском и Донецком наконец-то будут вывешены долгожданные украинские флаги, те из сторонников "народных республик", кто не принимал активного участия в терроре, вряд-ли понесут уголовную ответственность или покинут деоккупированные города. Осознание того, что с ними придется жить бок о бок, сводит на нет все помыслы вернуться когда либо на малую родину, что в общем-то понятно.

Часто, люди надеялись на то, что время расставит точки над и, в результате чего придет осознание вины сторонниками квази-образований. Однако прошло четыре года, а наблюдаем только обратное. Внутренний террор и активная пропаганда, к сожалению, лишь укрепила в их безумии оставшихся жить в оккупации. Повсеместно культивируемые ненависть, страх и агрессия, привила такие-же заблуждения и подрастающему поколению, которое наиболее подвержено внушению. Как результат - имеем анклав с кардинально искаженным восприятием реальности, что невозможно исправить даже восстановлением контроля над оккупированными территориями.

Должны пройти годы если не десятилетия деоккупации, чтобы к людям вернулся здравый смысл и может быть следующие поколения, уже смогут наконец-то дать здравую оценку случившемуся, но не поколения сегодняшние, однозначно. В таком свете, рассуждать о деоккупации не территорий, а сознания местного населения, глупо и наивно. Таким образом те, кто не готов мириться с жизнью в окружении носителей вражеской психологии, ходить и бояться, что тебе могут всадить нож в спину, никто не согласиться. Вот и имеем ситуацию, когда для тех, кто выехал из т.н. "ЛНР" и "ДНР" по своему внутреннему убеждению, не смогут вернутся в родные города даже если над ними будет восстановлен контроль.

Источник: tribun.com.ua