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Ситуация в пунктах пропуска утром 25 августа
Информация от погранслужбы Украины, передает zi.dn.ua.
По состоянию на утро 25 августа, очереди на пунктах пропуска на линии разграничения были следующими:
Майорск — закрыт.
Марьинка — в сторону Курахово нет авто, в Донецк 50.
Новотроицкое — в сторону Мариуполя 10 авто, в Донецк 15.
Гнутово — в сторону Мариуполя 15 авто, в Донецк 20.
За прошлые сутки через КПВВ проследовало 30,9 тысячи человек и 4,3 тысячи транспортных средств.
Информация от очевидцев (обновляется):
КПВВ «Марьинка»
9:14 Машин мало, мы уже заехали на пост Курахово, а подъехали в 9.05.
КПВВ «Новотроицкое»
5:40 На Еленовке до второго туалета основная и 15 льготы и уже запускают.
6:39 Всю Еленовку прошли за 1 час.
КПВВ «Гнутово»
9:11 Гнутово в сторону Мариуполя 15 авто, на выезд 20 авто.
Теги: Донбасс, Донецкая область, граница, Луганская область, пограничники, пункты пропуска, КПВВ, ГПСУ
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