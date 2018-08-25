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В Донецке произошел большой пожар
25.08.2018 12:30
Во временно оккупированном Донецке напротив «воинской части» боевиков «ДНР» произошел масштабный пожар. Вот что узнали «Ведомости Донбасса».
Во временно оккупированном Донецке напротив «воинской части» боевиков «ДНР» на улице Щорса в районе таксопарка произошел масштабный пожар — накануне вечером сгорел один из немногих оставшихся домов частного сектора. Что послужило причиной пожара, не указывается.
Вот что рассказывают дончане в соцсетях:
«Донецк 24.08 Был крупный пожар по Щорса напротив военчасти. (район таксопарка) Похоже, что сгорел один из немногих оставшихся домов частного сектора».
Стилистика и орфография авторов полностью сохранены.
Теги: Донецк, Донбасс, пожар, ДНР
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