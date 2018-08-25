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Архив - Донецкая область

В Донецке произошел большой пожар

25.08.2018 12:30
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В Донецке произошел большой пожар

Во временно оккупированном Донецке напротив «воинской части» боевиков «ДНР» произошел масштабный пожар. Вот что узнали «Ведомости Донбасса».
Во временно оккупированном Донецке напротив «воинской части» боевиков «ДНР» на улице Щорса в районе таксопарка произошел масштабный пожар — накануне вечером сгорел один из немногих оставшихся домов частного сектора. Что послужило причиной пожара, не указывается.
Вот что рассказывают дончане в соцсетях:
«Донецк 24.08 Был крупный пожар по Щорса напротив военчасти. (район таксопарка) Похоже, что сгорел один из немногих оставшихся домов частного сектора».
Стилистика и орфография авторов полностью сохранены.



Теги: Донецк, Донбасс, пожар, ДНР
 
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