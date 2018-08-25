В Ялте под Мариуполем избили заправщика

25.08.2018 16:28

Хулиган избил ногами заправщика авто и получил наказание.

Информация об этом есть в реестре судебных решений.

08.01.2017 г. почти в 00:00 на территории автозаправки АЗС «Авиа» , что в поселке Ялта, случился криминальный инцидент. Уроженец Мелекино приехал на заправку со своими знакомыми. Заправлял их авто сотрудник станции и мужчина пригласил заправщика выпить алкоголь, однако тот отказался.

Разозлившись, один из хулиганов толкнул заправщика на землю, а затем второй более 10 раз ударил ногами в корпус, чем причинил легкие телесные повреждения.

Обвиняемый раскаялся в содеянном, а потерпевший на суд не явился.

В итоге злоумышленник (тот который бил ногами заправщика) получил наказание в виде 60 часов общественных работ.

Источник 0629.