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В Ялте под Мариуполем избили заправщика
25.08.2018 16:28
Хулиган избил ногами заправщика авто и получил наказание.
Информация об этом есть в реестре судебных решений.
08.01.2017 г. почти в 00:00 на территории автозаправки АЗС «Авиа» , что в поселке Ялта, случился криминальный инцидент. Уроженец Мелекино приехал на заправку со своими знакомыми. Заправлял их авто сотрудник станции и мужчина пригласил заправщика выпить алкоголь, однако тот отказался.
Разозлившись, один из хулиганов толкнул заправщика на землю, а затем второй более 10 раз ударил ногами в корпус, чем причинил легкие телесные повреждения.
Обвиняемый раскаялся в содеянном, а потерпевший на суд не явился.
В итоге злоумышленник (тот который бил ногами заправщика) получил наказание в виде 60 часов общественных работ.
Источник 0629.
Теги: Донбасс, Мариуполь, избиение, заправка
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