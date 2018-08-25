Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В Ялте под Мариуполем избили заправщика

25.08.2018 16:28
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Ялте под Мариуполем избили заправщика

Хулиган избил ногами заправщика авто и получил наказание.
Информация об этом есть в реестре судебных решений.
08.01.2017 г. почти в 00:00 на территории автозаправки АЗС «Авиа» , что в поселке Ялта, случился криминальный инцидент. Уроженец Мелекино приехал на заправку со своими знакомыми. Заправлял их авто сотрудник станции и мужчина пригласил заправщика выпить алкоголь, однако тот отказался.
Разозлившись, один из хулиганов толкнул заправщика на землю, а затем второй более 10 раз ударил ногами в корпус, чем причинил легкие телесные повреждения.
Обвиняемый раскаялся в содеянном, а потерпевший на суд не явился.
В итоге злоумышленник (тот который бил ногами заправщика) получил наказание в виде 60 часов общественных работ.
Источник 0629.



Теги: Донбасс, Мариуполь, избиение, заправка
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх