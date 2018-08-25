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Архив - Донецкая область

В праздничные дни бойцы ООС схватили на Донбассе 4 террористов "ДНР"

25.08.2018 20:11
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В праздничные дни бойцы ООС схватили на Донбассе 4 террористов "ДНР"

23 и 24 августа бойцам Операции объединенных сил в руки попались сразу 4 украинца, подозреваемых в сотрудничестве с оккупационной армией РФ.

Об аресте вероятных пособников оккупанта сообщила пресс-служба ООС в Facebook, передает "Диалог.UA".

Пока Украина отмечала День флага и Независимости 23 и 24 августа украинские воины бдительно охраняли покой граждан.

Так, бойцам Нацгвардии из состава ООС за 2 праздничных дня удалось схватить аж 4 предполагаемых пособников агрессора. Те попались при прохождении блокпостов под Мариуполем и Благодатным в Донецкой области.

Террористы "ДНР" были задержаны и переданы спецслужбам. В отношении них заведено уголовное дело по статье 260 УК Украины - создание незаконных вооруженных группировок.

В отношении каждого ведется расследование, определяется степень их сотрудничества с агрессором и мера вины.



Теги: Донбасс, уголовное дело, День Независимости, задержание, блокпост, ДНР, террористы, нацгвардия, РФ, ООС
 
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