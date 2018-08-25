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Архив - Донецкая область

В Торецке восстановили подачу воды после обстрела

25.08.2018 15:56
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В Торецке восстановили подачу воды после обстрела

В Торецке Донецкой области восстановили подачу воды. Об этом сообщил замглавы ВГА города Сергей Винник в Facebook, информирует 112.
"Ночью было восстановлено электроснабжение Горловской фильтровальной станции. Вода вернулась в Торецк!" - сообщил он.
Напоминаем, вчера, 24 августа, в результате боевых действий была повреждена линия электроснабжения, обеспечивающая энергией Горловскую фильтровальную станцию № 2. В результате примерно в 20:00 водоснабжение Торецка было прекращено.



Теги: Донбасс, вода, обстрел, Торецк
 
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