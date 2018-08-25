Загранпаспорта для переселенцев и жителей неподконтрольного Донбасса: станет ли когда-нибудь проще?

25.08.2018 17:10

В конце июля сразу два высокопоставленных украинских чиновника заявили, что в стране больше нет проблем с массовой выдачей биометрических загранпаспортов. Глава Государственной миграционной службы Максим Соколюк сообщил, что почти исчезли очереди на изготовление паспортов, а министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что нет задержек при их выдаче.

Однако, как правильно заметил министр, по-прежнему исключение может коснуться переселенцев или постоянных жителей неподконтрольной территории Донбасса.

«Сегодня задержка выдачи документа может быть объяснена только идентификацией и только в том случае, если человек получил внутренний паспорт в населенном пункте, который сейчас оккупирован российско-террористическими войсками (Крым и отдельные районы Донецкой и Луганской областей). К сожалению, агрессор создал для этих людей огромные проблемы, причем они частично останутся даже после деоккупации, так как бумажные архивы скомпрометированы», - заявил Аваков.

Пресс-секретарь Миграционной службы Украины Сергей Гунько утверждает, что даже после деоккупации для определённого количества людей процесс идентификации личности станет неотъемлемым. Он напомнил, как это происходит сейчас.

«Базовый способ идентификации – сравнение данных в паспортной книжке с формой-1 – документом, на основе которого выдавался паспорт-книжка. Форма-1 хранится по месту выдачи паспорта в железном шкафу. Когда российско-террористические войска захватывали территории, мы никак не могли вывезти те архивы и те документы, потому что их там, мягко говоря, очень много. Поэтому такой идентификации нет. Если у человека был паспорт выдан с 2007 по 2014 годы, мы можем идентифицировать его по электронной базе и это просто. Другим мы предлагаем предоставить дополнительные документы (водительское удостоверение, военный билет, пенсионное удостоверение, льготное удостоверение, пропуск на работу и пр.). Если и это не получилось, то лицо может быть идентифицировано родственниками или соседями, которые должны прийти в подразделение Миграционной службы и подтвердить личность человека. Если нет родственников или соседей, тогда это можно решить в судебном порядке», - рассказал Гунько.

Сегодня загранпаспорт можно оформить в одном из трех учреждений: ЦНАПе, отделении Миграционной службы или в ГП «Документ». Они все пользуются единой базой данных.

Большие очереди со списком на листке бумаги еще до того, как откроется отделение и заработает автомат по выдаче электронных талонов – это по-прежнему привычная картина для многих учреждений, где не предоставляются дополнительные услуги.

Сергей Гунько отмечает, что заявления публичных лиц об улучшениях связаны с тем, что полиграфкомбинат теперь работает без сбоев и задержек. По его словам, в городах, в которых работают ЦНАПы, очередей на подачу документов почти нет.

«Но если вы у себя в городе видите очереди на подачу, спросите у своего мэра, почему ЦНАП (центр надання адміністративних послуг, - на укр.) до сих пор не работает нормально», - добавил он.

Например, в Мариуполе ЦНАП не почувствовал на себе оттока заявителей, желающих оформить загранпаспорта. Об этом «Новостям Донбасса» рассказала директор департамента административных услуг Мариупольского городского совета Елена Парамонова. Она подчеркивает, что очередь на оформление паспортов укомплектована максимально.

«Мариупольский ЦНАП, учитывая, что у нас большое количество станций – 9, загружен до конца года. С ID-паспортами люди в течение 2-3 недель попадают на подачу заявления... До конца года у нас сформирован перечень людей, которые придут оформлять паспорта. Все записаны на определенные время и дату. На этой неделе мы обзваниваем тех, кто должен прийти к нам на следующей неделе. Если есть "отказники", появляются "окна" для записи. Мы тогда уже эти места комплектуем через рецепцию на дооформление», - отметила Парамонова.

Она добавила, что наплыв на запись все же немного спал за последнее время, «потому что те, кому остро были нужны паспорта, их уже оформили в различных структурах по оформлению биометрических загранпаспортов».

Сергей Гунько говорит, что многие украинцы ошибочно считают, что паспортные сервисы «перетягивают одеяло» на себя за дополнительные деньги, которые платит клиент. Если несрочное оформление загранпаспорта в ЦНАПе стоит 557 гривен, а срочное - 810 гривен, то в ГП «Документ» эти же услуги будут стоить на 400 гривен дороже. Эту сумму называют сервисным сбором.

«Нет никакой разницы в сроках оформления документов в ЦНАПах, или в подразделениях Миграционной службы, или в сервисных центрах ГП "Документ". Никакой разницы в документах, которые должны быть поданы, нет. Человек платит 400 гривен за комфорт. ГП "Документ" - это стопроцентная собственность государства, никаких там частных интересов нет. Это предприятие законом обозначено как администратор, субъект, который может предоставлять эти услуги. Оно не финансируется из государственного бюджета, поэтому вынуждено создавать такие сервисы и работать на условиях самоокупаемости. При оформлении паспорта сервисный сбор составляет 400 гривен. Они оплачивают труд своих работников, ремонт, аренду помещений и прочее. Они создают условия, в которых люди могут гораздо комфортнее, чем даже в ЦНАПах, оформить документы», - рассказал спикер Миграционной службы.

Переселенка Юлия считает, что ей повезло. У нее нет ни одного из тех вспомогательных документов, которые рекомендованы, (а в некоторых учреждениях требуются в обязательном порядке) для идентификации. Но ее прежний загранпаспорт был выдан в 2012 году. Вероятно, это и помогло ей получить новый «несрочный» документ без задержек, даже раньше на три дня. А дополнительные 400 гривен, которые она заплатила в киевском сервисном центре, считает неизбежной тратой.

«Если бы я, к примеру, не жила в Киеве, я бы все равно потратила эти 400 гривен на дорогу в столицу, - говорит переселенка. – Я с трудом верю, что в других городах Украины я бы могла оформить паспорт так же безболезненно, как в центре. Я хоть и переселенка, но формально справки у меня нет. А от знакомых я слышала, что ЦНАПах справка нужна обязательно, как и выписка из реестра избирателей. Это все слишком сложно для меня».

Помимо длинных очередей, иногда техника тоже влияет на эффективность работы разных служб.

Елена Парамонова говорит, что в Мариупольском ЦНАПе техника работает хорошо, хотя иногда «бывают проблемы краткосрочного характера». Об одном из таких случаев изданию рассказал дончанин Дмитрий. Он специально ждал около полугода, чтобы приехать в Мариуполь и подать документы на оформление паспорта. В день подачи программа дала сбой и отделение приостановило работу. Мужчину попросили прийти на следующий день, что для жителя Донецка неудобно – он не планировал оставаться в городе на ночь и хотел успеть пересечь КПВВ в тот же день. Пришлось ждать еще сутки.

Неполадки длились недолго, как выяснил позднее Дмитрий от таких же заявителей как он, которые прибыли в ЦНАП на полчаса позднее. Он говорит, что понимает ситуацию – неполадки с техникой из-за большой нагрузки не вызывают у него возмущения.

«Но ведь работница ЦНАПа могла в тот же день позвонить мне и предложить вернуться, если система заработала», - недоумевает Дмитрий.

Он без проблем подал документы, но уже на следующий день. Но Дмитрий – далеко не единственный житель неподконтрольной территории, который хочет оформить загранпаспорт, не покидая хотя бы Донецкую область.

Длинные очереди, пакеты дополнительных справок и мелкие неурядицы, вероятно, еще очень долго будут неотъемлемой частью быта переселенца и жителя ОРДЛО, которые хотят иметь украинские документы современного образца и пользоваться ими. Военный конфликт на Донбассе привел к тому, что жители этих территорий теперь вынуждены всегда проходить идентификацию при оформлении большинства документов. В конкретном случае для Миграционной службы не важно, где человек зарегистрирован, для службы важно, где ему был выдан паспорт гражданина Украины.

Источник: novosti.dn.ua