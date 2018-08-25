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Жители Горловки не верят в «добрые намерения» России
В последнее время на временно оккупированных территориях Донецкой области растут антироссийские настроения. Люди больше не верят в «добрые намерения» России.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Жители временно оккупированных территорий Донецкой области уже не верят в «добрые намерения» России, растут антироссийские настроения.
Так, жители временно оккупированной Горловки, после «отчета» оккупационных «властей ДНР» о «запуске» «Стирола», негодуют, как можно запускать предприятие химической промышленности, когда идут военные действия.
Другие горловчане отвечают, что Россия не стремится прекращать на этих территориях военные действия, а хочет превратить оккупированные территории в очередную «буферную зону».
Вот что пишут горловчане в соцсетях:
«А дальше что? Аммиак в работу пойдёт? Граждане, война ещё не закончена!!!!!»,
«Вы думаете она закончится?) мне интересно, неужели никто не понимает что Россия вокруг себя наделала буферных зон, и держит эти территории как первую линию обороны) если больше поинтересуетесь, то поймете что мы не одни такие, везде один и тот же сценарий, Америка устраивает революцию, Россия отжимает часть страны и там люди живут что собаки) ток в Крыму прокатило иначе».
Теги: Россия, Донбасс, Донецкая область, Горловка, Стирол, оккупация, ДНР, соцсети
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