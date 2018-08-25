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Архив - Донецкая область

Жители Торецка остались без воды из-за обстрелов

25.08.2018 10:12
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Жители Торецка остались без воды из-за обстрелов

Предприятие лишилось электроснабжения. В результате боевых действий в пятницу без водоснабжения остался город Торецк Донецкой области.

Об этом сообщил заместитель руководителя военно-гражданской администрации г. Торецк Сергей Винник на своей странице в Facebook, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 112.ua

"В результате боевых действий 24 августа 2018 года повреждена линия электроснабжения Горловской фильтровальной станции № 2. Вода в город Торецк не поступает. В 20:00 будет прекращена подача воды абонентам. При поступлении дополнительной информации буду информировать", – сообщил Винник.

Напомним, что с начала дня 24 августа боевики 18 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, применив на отдельных направлениях вооружение, запрещенное минскими соглашениями. В результате обстрелов погиб один военнослужащий, еще двое ранены.

Кроме того, утром в пятницу незаконные вооруженные формирования обстреляли из артиллерии калибра 152 мм с. Врубовку в Луганской области. В результате обстрела погиб 35-летний местный житель. Также пострадали три жилых дома и местная школа.



Теги: Донбасс, Донецкая область, вода, Луганская область, водоснабжение, боевики, обстрелы, Торецк
 
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