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Архив - Донецкая область

Автомобильный газ на заправках в ОРДО ежедневно дорожает и становится дефицитом – соцсети

26.08.2018 18:00
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Стоимость газа для автомобилей ежедневно растет на оккупированной территории Донецкой области и найти его проблематично. Об этом пишут живущие в ОРДО пользователи соцсетей. 
По их информации, "цена на газ продолжает ежедневно расти на 1 рубль и уже на многих заправках Макеевки, Донецка, например, в Ханженково (Советский р-н г. Макеевка), там, где он есть - составляет 33,90 - 34,00". 
Вот, что пишут местные жители: 
"До каких отметок вырастет газ - никто не знает, найти его так же весьма проблематично...", 
"г. Донецк, ул. Куприна (район Фабрики Игрушек), АЗС МОТОР - вчера вечером по 31 заправился. Дальше по главной тоже есть заправка, правда цена была уже 33", 
"Захар карман набивает", 
"В "народной"все для народа !", 
"В Макеевке на гараже по 33, час назад заправлял"
"Да не парьтесь, на бенз переходите-он дешевле !", 
"цена подымется до 35 руб, об этом уже говорили", 
"По таким ценам пропан не актуален конкретно без мата". 
Источник: https://www.ostro.org 


Теги: Донбасс, цена, газ, повышение, автомобиль, автомобилисты, ОРДО
 
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