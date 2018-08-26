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Боевиков «ДНР» уличили в обстреле КПВВ «Майорское»
Боевики «ДНР» и российские оккупанты обстреляли КПВВ «Майорское» в то время, когда там проходили пропускные действия. Об этом сообщалось ранее. Наблюдатели СММ ОБСЕ зафиксировали направление, откуда велся обстрел. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»
Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 24 августа 2018 года, имеющемся в открытом доступе,
«Наблюдатели видели свежие повреждения административного здания на КПВВ в н. п. Майорск(подконтрольный правительству, 45 км к северо-востоку от Донецка). Наблюдатели видели пулевое отверстие в окне на южной стороне административного здания, образовавшееся, по оценке, в результате ведения огня из стрелкового оружия с южного направления. Сотрудник Государственной пограничной службы Украины сообщил СММ, что повреждение возникло 23 августа, в 15:45. Наблюдатели обратили внимание на то, что утром 24 августа блокпост не работал и днем не видели, чтобы гражданские лица стояли там в очередях».
Следует отметить, что в южном направлении от КПВВ «Майорское» находится временно оккупированная Горловка.
Теги: Донбасс, обстрел, ДНР, Майорск, КПВВ
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