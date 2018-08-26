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Архив - Донецкая область

Каждая страна Евросоюза должна оказать Донбассу помощь, - Порошенко

26.08.2018 19:33
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Каждая страна Евросоюза должна оказать Донбассу помощь, - Порошенко

Глава Украинского государства Петр Порошенко намерен призвать страны Европейского Союза взять шефство над восстановлением конкретных населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях. Как информирует replyua.net со ссылкой на «Интерфакс-Украина», об этом глава государства сказал во время поездки в город Авдеевка, в воскресенье, 26 августа.

Гарант Конституции Украины сказал: «Украинские послы будут заниматься несколькими очень важными вещами – мобилизацией средств мира для восстановления инфраструктуры Донбасса». Он отметил, что собранные средства пойдут, в том числе, и на строительство дорог на Донбассе.

Согласно словам главы государства, руководство Украины и ее дипломатические представительства будут делать все, «чтобы каждая страна Европейского Союза взяла на себя ответственность по восстановлению конкретного населенного пункта на Донбассе – в Донецкой и Луганской областях». Петр Порошенко отметил, что в Авдеевку прибыли руководители диппредставительств Украины в других государствах, с которыми он намерен обсудить этот вопрос. 



Теги: Донбасс, помощь, Евросоюз, Порошенко
 
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