- Каждая страна Евросоюза должна оказать Донбассу помощь, - Порошенко19:33
- Порошенко в Авдеевке подписал закон о госгарантии участникам ООС19:15
- Автомобильный газ на заправках в ОРДО ежедневно дорожает и становится дефицитом – соцсети18:00
- ВСУ уничтожили военную технику оккупантов под Желобком17:25
- ОБСЕ рассказали, кто обстрелял КПВВ «Майорск»16:46
- В Украине крупнейший кризис с переселенцами - ООН16:30
- «Призрак» миротворцев опять бродит по Донбассу16:15
- На Донбасс вылетели 80 украинских дипломатов: названа причина15:15
- Захарченко «сбежал» из оккупированного Донецка (ФОТО)15:10
- В Макеевке пьяные боевики «ДНР» устроили «ДТП» на железнодорожном переезде14:50
Каждая страна Евросоюза должна оказать Донбассу помощь, - Порошенко
Глава Украинского государства Петр Порошенко намерен призвать страны Европейского Союза взять шефство над восстановлением конкретных населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях. Как информирует replyua.net со ссылкой на «Интерфакс-Украина», об этом глава государства сказал во время поездки в город Авдеевка, в воскресенье, 26 августа.
Гарант Конституции Украины сказал: «Украинские послы будут заниматься несколькими очень важными вещами – мобилизацией средств мира для восстановления инфраструктуры Донбасса». Он отметил, что собранные средства пойдут, в том числе, и на строительство дорог на Донбассе.
Согласно словам главы государства, руководство Украины и ее дипломатические представительства будут делать все, «чтобы каждая страна Европейского Союза взяла на себя ответственность по восстановлению конкретного населенного пункта на Донбассе – в Донецкой и Луганской областях». Петр Порошенко отметил, что в Авдеевку прибыли руководители диппредставительств Украины в других государствах, с которыми он намерен обсудить этот вопрос.
Теги: Донбасс, помощь, Евросоюз, Порошенко
- Европа даст 17 миллионов евро для помощи переселенцам
- Европейский союз перечислил Украине первый транш помощи
- Евросоюз готов помочь Украине материально
- 60 млн евро предоставит Евросоюз Украине для развития приграничного сотрудничества
- Эштон и Янукович договорились о деньгах и честном правосудии
- Террористы на Донбассе надеются не только на помощь России, но и на поддержку Запада
- Каждая страна Евросоюза должна оказать Донбассу помощь, - Порошенко19:33
- Порошенко в Авдеевке подписал закон о госгарантии участникам ООС19:15
- В оккупированный Луганск с концертом едет сын известного музыканта18:38
- Автомобильный газ на заправках в ОРДО ежедневно дорожает и становится дефицитом – соцсети18:00
- ВСУ уничтожили военную технику оккупантов под Желобком17:25
- ОБСЕ рассказали, кто обстрелял КПВВ «Майорск»16:46
- В Украине крупнейший кризис с переселенцами - ООН16:30
- «Призрак» миротворцев опять бродит по Донбассу16:15
- В «ЛНР» открывают «казачьи классы»16:00
- МГБ продолжает запугивать жителей Луганска15:45
- Полезные и вредные свойства винограда, о которых стоит знать20:27
- "Путин никогда не лишит украинцев свободы": главные цитаты Маккейна об Украине20:06
- Каждая страна Евросоюза должна оказать Донбассу помощь, - Порошенко19:33
- Порошенко в Авдеевке подписал закон о госгарантии участникам ООС19:15
- Ученые назвали неожиданную опасность грязного воздуха18:55
- В оккупированный Луганск с концертом едет сын известного музыканта18:38
- Под Запорожьем атаковали село: известно о девяти погибших18:20
- Автомобильный газ на заправках в ОРДО ежедневно дорожает и становится дефицитом – соцсети18:00
- Украинцев ждет шоковое поднятие тарифов на электричество17:40
- ВСУ уничтожили военную технику оккупантов под Желобком17:25
- Полезные и вредные свойства винограда, о которых стоит знать20:27
- Ученые назвали неожиданную опасность грязного воздуха18:55
- Какие опасности несет чай в пакетиках14:30
- Симптомы гормонального сбоя, которые нельзя игнорировать13:48
- Ученые разгадали тайну вещих снов09:15
- Ученые предлагают укреплять дороги окурками20:43
- Психопаты, садисты и убийцы: бегите от этих знаков Зодиака17:17
- Самые высокомерные женщины по знаку зодиака22:46
- Медики заявили о необходимости регулярно пить кофе21:58
- 7 вещей, которые происходят с нами во время сна21:45
- О переселенцах, которые не вернутся в Луганск и Донецк
- В "ЛНР" молодежь расстреляла на улице "героя Новороссии" из-за марихуаны
- В Северодонецке тела погибших бойцов «Айдара» отказались принимать в морге
- Захарченко «сбежал» из оккупированного Донецка (ФОТО)
- Кадиевка содрогается от обстрелов
- Под Горловкой серьезный пожар
- В Донецке произошел большой пожар
- В магазинах Донецка переписывают номера купюр 1000 рублей
- Что является самым страшным для людей при пересечении линии разграничения на Донбассе
- Хруст поплатился за предательство: на Донбассе ликвидирован опасный боевик из Макеевки