Каждая страна Евросоюза должна оказать Донбассу помощь, - Порошенко

26.08.2018 19:33

Глава Украинского государства Петр Порошенко намерен призвать страны Европейского Союза взять шефство над восстановлением конкретных населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях. Как информирует replyua.net со ссылкой на «Интерфакс-Украина», об этом глава государства сказал во время поездки в город Авдеевка, в воскресенье, 26 августа.



Гарант Конституции Украины сказал: «Украинские послы будут заниматься несколькими очень важными вещами – мобилизацией средств мира для восстановления инфраструктуры Донбасса». Он отметил, что собранные средства пойдут, в том числе, и на строительство дорог на Донбассе.



Согласно словам главы государства, руководство Украины и ее дипломатические представительства будут делать все, «чтобы каждая страна Европейского Союза взяла на себя ответственность по восстановлению конкретного населенного пункта на Донбассе – в Донецкой и Луганской областях». Петр Порошенко отметил, что в Авдеевку прибыли руководители диппредставительств Украины в других государствах, с которыми он намерен обсудить этот вопрос.