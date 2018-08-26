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Мариупольскому живодеру грозит срок по двум статьям
Живодеру угрожает срок по двум статьям.
Об этом сообщат пресс-служба полиции.
Напомним, что 22 августа на линию "102" поступило сообщение от жительницы Мариуполя о том, что в Левобережном районе она стала свидетелем циничного издевательства над собакой. Женщина пыталась предупредить дальнейшее насилие, однако мужчина начал угрожать ей и кидался на нее с ножом.
На место выехала следственно-оперативная группа Левобережного отделения полиции. Подозреваемый, 59-летний житель, был задержан.
По факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.299 Уголовного кодекса Украины "Жестокое обращение с животными". Санкция статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.
Кроме того, открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 129. Уголовного кодекса Украины "Угроза убийством". Санкция статьи предусматривает до 3 лет ограничения свободы.
"О ходе досудебного расследования заявитель может узнать в установленном частном порядке в соответствии с действующим законодательством.
Вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения - содержание под стражей, будет решаться в судебном порядке. Досудебное расследование осуществляется под процессуальным руководством местной прокуратуры", - сообщают полицейские.
Источник: https://www.0629.com.ua
Теги: Донбасс, Мариуполь, убийство, животное, тюрьма
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