ОБСЕ рассказали, кто обстрелял КПВВ «Майорск»

26.08.2018 16:46

Представители СММ ОБСЕ смогли установить направление, с которого велся обстрел КПВВ «Майорск».

В отчете миссии сказано, что наблюдатели обнаружили свежие повреждения административного здания на КПВВ в населенном пункте Майорск, расположенном в 45 км к северо-востоку от оккупированного Донецка. По словам членов миссии, пулевое отверстие находится в окне на южной стороне административного здания.

Представители миссии заявили, что отверстие образовалось в результате ведения огня из стрелкового оружия с южного направления, где находится оккупированная Горловка.

Источник: https://donpress.com