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Порошенко в Авдеевке подписал закон о госгарантии участникам ООС
В Авдеевке (Донецкая обл.) Президент Украины Петр Порошенко подписал Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в связи с принятием Закона Украины "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях"». ОБ этом он сегодня, 26 августа, написал на своей страничке в Тwitter.
«Подписал Закон, которым вносятся изменения в ряд законов Украины и предоставляется участникам операции Объединенных сил право на пользование всеми государственными гарантиями, предусмотренными для участников АТО, ветеранов и участников боевых действий», – написал он.
Напомним, сегодня президент совершил символический пуск газа на построенном подводящем газопроводе высокого давления от поселка Очеретино в Авдеевку.
Источник: https://dnews.dn.ua
Теги: Донбасс, закон, Авдеевка, подпись, Порошенко, ООС
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