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Архив - Донецкая область

Силы ООС громят "ЛНР/ДНР" на Донбассе, у террористов минус 4 "шахтера"

26.08.2018 12:40
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Силы ООС громят "ЛНР/ДНР" на Донбассе, у террористов минус 4 "шахтера"

За минувшие сутки бойцы ВСУ отстояли свои рубежи и отбили не одну атаку российских боевиков.

Оккупанты не оставляют попыток подобраться поближе к расположениям ООС и бьют по украинским защитникам из запрещенного Минском вооружения. Как сообщают украинские военные, за 25 августа на Донбассе уничтожен один "российский освободитель", еще трое "шахтеров" стали "300-ми", передает "Диалог.UA". Террористы совершили более 30 обстрелов расположений сил ООС, в том числе 7 из них были из запрещенного калибра. 

Боевики атаковали из 82-мм и 120-мм минометов, вооружения БМП и другого оружия. Были обстреляны Крымское, Луганское, Золотое, Зайцево, Южное, Шумы. Под огонь вояк-террористов попали также Марьинка, Авдеевка, Новотроицкое, Новомихайловка, Гнутово, Водяное, Чермалык, Павлополь, Широкино и др.




Теги: Донбасс, война, терроризм, ДНР, ЛНР, ООС
 
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