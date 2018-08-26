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Ситуация на КПВВ: «Майорск» закрыт, на всех блокпостах очереди
26.08.2018 10:48
Сегодня утром по данным Госпогранслужбы на контрольных пунктах въезда-выезда на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:
КПВВ «Марьинка» — 15/10;
КПВВ «Новотроицкое» — 10/15;
КПВВ «Гнутово» — 20/15.
Отметим, что за прошедшие сутки общий пассажиро-транспортный поток характеризовался увеличением по сравнению с предыдущим днем. В общем вчера через КПВВ последовало 32,6 тысячи человек и 4,6 тысячи транспортных средств:
«Марьинка» — 11 215 человек и 2060 транспортных средств;
«Новотроицкое» — 8090 человек и 1765 транспортных средств;
«Гнутово» — 3240 человек и 800 транспортных средств;
«Станица Луганская» — 10 095 человек.
Источнок: https://donpress.com
Теги: Донбасс, блокпост, Майорск, КПВВ
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