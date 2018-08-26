Ситуация на КПВВ: «Майорск» закрыт, на всех блокпостах очереди

26.08.2018 10:48

Сегодня утром по данным Госпогранслужбы на контрольных пунктах въезда-выезда на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

КПВВ «Марьинка» — 15/10;

КПВВ «Новотроицкое» — 10/15;

КПВВ «Гнутово» — 20/15.

Отметим, что за прошедшие сутки общий пассажиро-транспортный поток характеризовался увеличением по сравнению с предыдущим днем. В общем вчера через КПВВ последовало 32,6 тысячи человек и 4,6 тысячи транспортных средств:

«Марьинка» — 11 215 человек и 2060 транспортных средств;

«Новотроицкое» — 8090 человек и 1765 транспортных средств;

«Гнутово» — 3240 человек и 800 транспортных средств;

«Станица Луганская» — 10 095 человек.

Источнок: https://donpress.com