- В Донецке бушует масштабный пожар22:52
- В магазинах Донецка переписывают номера 1000-рублевых купюр22:33
- Мариупольскому живодеру грозит срок по двум статьям21:41
- В Мариуполе из-за сварочных работ сгорел дом и автомобиль21:00
- Каждая страна Евросоюза должна оказать Донбассу помощь, - Порошенко19:33
- Порошенко в Авдеевке подписал закон о госгарантии участникам ООС19:15
- Автомобильный газ на заправках в ОРДО ежедневно дорожает и становится дефицитом – соцсети18:00
- ВСУ уничтожили военную технику оккупантов под Желобком17:25
- ОБСЕ рассказали, кто обстрелял КПВВ «Майорск»16:46
- В Украине крупнейший кризис с переселенцами - ООН16:30
В магазинах Донецка переписывают номера 1000-рублевых купюр
Как сообщают дончане, во временно оккупированном Донецке в супермаркетах и других торговых точках переписываются номера купюр достоинством от 1000 рублей. Ранее переписывали купюры достоинством от 5000 рублей. С чем это связано, никто не знает, пишут Ведомости Донбасса.
Вот что пишут дончане в соцсетях:
«Донецк. Что-то самая народная республика совсем приуныла. В Амсторе, если у тебя 1000р. купюра и выше, то кассир как бы так не сильно палясь, переписывает её серийный номер в специальный блокнотик. Жалкое зрелище, но всё только начинается. С любовью, ДНР»,
«Раньше ж только 5 000 переписывали»,
«Такими темпами скоро с пятисотками фотографировать у кассы начнут»,
«В анфас и профиль с паспортом в руках)))»,
«Только с дыровским. Если у тя украинский — априори шпигун!»,
«Будем ходить с мелочью...»,
«А зачем это делать? официальная версия это как-то озвучивает?»,
«В Парусе уже давно записывают) видать, по местным масштабам — жутко крутая купюра)».
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донецк, Донбасс, деньги, магазин
- Сегодня Рада рассмотрит изменения законопроекта о неприкосновенности
- Жители Донбасса хранят в банках 35 миллиардов
- "Технические партии" создали угрозы для избирательного процесса
- В Донецке кандидат в депутаты пригласил соперника на "дуэль"
- Донецкого градоначальника на работе окружают женщины
- Потерпите, раковый больной! В донецком онкоцентре пациентов "гонят" голосовать
- В Донецке бушует масштабный пожар22:52
- В магазинах Донецка переписывают номера 1000-рублевых купюр22:33
- Мариупольскому живодеру грозит срок по двум статьям21:41
- В Мариуполе из-за сварочных работ сгорел дом и автомобиль21:00
- В «ЛНР» впервые дали «вид на жительство» гражданину Конго (Фото)20:45
- Каждая страна Евросоюза должна оказать Донбассу помощь, - Порошенко19:33
- Порошенко в Авдеевке подписал закон о госгарантии участникам ООС19:15
- В оккупированный Луганск с концертом едет сын известного музыканта18:38
- Автомобильный газ на заправках в ОРДО ежедневно дорожает и становится дефицитом – соцсети18:00
- ВСУ уничтожили военную технику оккупантов под Желобком17:25
- В Донецке бушует масштабный пожар22:52
- В Афганистане заявили об убийстве лидера «ИГИЛ»22:42
- В магазинах Донецка переписывают номера 1000-рублевых купюр22:33
- Мариупольскому живодеру грозит срок по двум статьям21:41
- Уляна Супрун прокоментувала небезпеку нітратів у фруктах21:15
- В Мариуполе из-за сварочных работ сгорел дом и автомобиль21:00
- В «ЛНР» впервые дали «вид на жительство» гражданину Конго (Фото)20:45
- Полезные и вредные свойства винограда, о которых стоит знать20:27
- "Путин никогда не лишит украинцев свободы": главные цитаты Маккейна об Украине20:06
- Каждая страна Евросоюза должна оказать Донбассу помощь, - Порошенко19:33
- Уляна Супрун прокоментувала небезпеку нітратів у фруктах21:15
- Полезные и вредные свойства винограда, о которых стоит знать20:27
- Ученые назвали неожиданную опасность грязного воздуха18:55
- Какие опасности несет чай в пакетиках14:30
- Симптомы гормонального сбоя, которые нельзя игнорировать13:48
- Ученые разгадали тайну вещих снов09:15
- Ученые предлагают укреплять дороги окурками20:43
- Психопаты, садисты и убийцы: бегите от этих знаков Зодиака17:17
- Самые высокомерные женщины по знаку зодиака22:46
- Медики заявили о необходимости регулярно пить кофе21:58
- О переселенцах, которые не вернутся в Луганск и Донецк
- Захарченко «сбежал» из оккупированного Донецка (ФОТО)
- В "ЛНР" молодежь расстреляла на улице "героя Новороссии" из-за марихуаны
- В Северодонецке тела погибших бойцов «Айдара» отказались принимать в морге
- Кадиевка содрогается от обстрелов
- Под Горловкой серьезный пожар
- В Донецке произошел большой пожар
- В магазинах Донецка переписывают номера купюр 1000 рублей
- Что является самым страшным для людей при пересечении линии разграничения на Донбассе
- Хруст поплатился за предательство: на Донбассе ликвидирован опасный боевик из Макеевки