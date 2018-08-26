В Макеевке пьяные боевики «ДНР» устроили «ДТП» на железнодорожном переезде

26.08.2018 14:50

Во временно оккупированной Макеевке в ночное время на железнодорожном переезде произошло «ДТП» — двое боевиков «ДНР» и девушка на одном мотоцикле столкнулись с железнодорожным составом. Боевики погибли, девушка оказалась в больнице. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»

Как сообщают источники, во временно оккупированной Макеевке, в Горняцком районе, в поселке Холодная Балка, на улице Кирова, на нерегулируемом железнодорожном переезде «водитель мотоцикла, на котором находилось три человека, не справился с управлением и допустил столкновение с грузовым железнодорожным составом, двигающимся в направлении шахты «Холодная Балка». В результате происшествия погибло 2 человека: мужчины 1992 г.р. и 1993 г.р., жители г. Макеевки. Пострадала девушка 1998 г.р., и в крайне тяжелом состоянии госпитализирована в КРБ г. Макеевки».

В то же время местные жители, ставшие свидетелями происшедшего, сообщают, что мужчины были боевиками «ДНР», а девушка то ли сестрой, то ли гражданскойженой одного из них. Вот что пишут свидетели в соцсетях:

«Девушка в больнице… а два парня погибли. были там во время всего этого»,

«Игорь, ехали 3е на одном мотоцикле без света… тормозил и их в бок откинуло прям под состав железнодорожный.пьяные были»,

«Незнаю кто там чей брат… но девушка сказала что один из них ее муж. как сказала полиция, что в документе он холост. может просто жили вместе в гражданском браке»,

«Ирина, они оба вояки. один был по форме, другой нет».

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