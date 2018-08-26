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В оккупированном Донецке «обкатали» трамвай «производства ДНР»
26.08.2018 13:58
Сегодня ночью во временно оккупированном Донецке прошел первую обкатку «трамвай производства ДНР».
Отмечается, что трамвай проехал по маршруту № 1, связывающем Донецкий металлургический завод и железнодорожный вокзал.
По словам сотрудников КП «Донэлектроавтотранс», полная обкатка нового вагона для последующего выхода на маршрут займет около 50 дней.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донецк, Донбасс, трамвай, ДНР, ООС
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