Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В оккупированном Донецке «обкатали» трамвай «производства ДНР»

26.08.2018 13:58
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В оккупированном Донецке «обкатали» трамвай «производства ДНР»

Сегодня ночью во временно оккупированном Донецке прошел первую обкатку «трамвай производства ДНР».

Отмечается, что трамвай проехал по маршруту № 1, связывающем Донецкий металлургический завод и железнодорожный вокзал.

По словам сотрудников КП «Донэлектроавтотранс», полная обкатка нового вагона для последующего выхода на маршрут займет около 50 дней.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донецк, Донбасс, трамвай, ДНР, ООС
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх