В оккупированном Донецке «обкатали» трамвай «производства ДНР»

26.08.2018 13:58

Сегодня ночью во временно оккупированном Донецке прошел первую обкатку «трамвай производства ДНР».

Отмечается, что трамвай проехал по маршруту № 1, связывающем Донецкий металлургический завод и железнодорожный вокзал.

По словам сотрудников КП «Донэлектроавтотранс», полная обкатка нового вагона для последующего выхода на маршрут займет около 50 дней.

Источник: https://donpress.com