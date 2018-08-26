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Захарченко «сбежал» из оккупированного Донецка (ФОТО)
26.08.2018 15:10
Сегодня главари оккупационных «администраций» «ЛНР» и «ДНР» Леонид Пасечник и Александр Захарченко с «рабочим визитом» находятся в городе Цхинвали, где проходит годовщина признания Россией «государственной независимости» Южной Осетии.
Ради визита в Южную Осетию Захарченко покинул временно оккупированный Донецк в День города и День шахтера. Отмечается, что 27 августа состоится подписание «соглашения о сотрудничестве между Верховными судами ДНР и РЮО».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донецк, Донбасс, ДНР, ЛНР, Захарченко
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