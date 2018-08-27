Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Боевики «ДНР» провели облаву и задержали более 200 человек

27.08.2018 21:45
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Боевики «ДНР» провели облаву и задержали более 200 человек

Боевики «ДНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Донецкой области провели трехдневную облаву, в результате которой было задержано более 200 человек.

Боевики «ДНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Донецкой области провели с 25 по 27 августа 2018 года трехдневную облаву, в результате которой за нарушение комендантского часа было задержано 217 человек.

 

Источник: http://news.dn.ua 



Теги: Донбасс, облава, оккупация, ДНР, ООС
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх