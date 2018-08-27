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Архив - Донецкая область

Из-за боевых действий, Горловка погрузилась во тьму

27.08.2018 14:15
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Из-за боевых действий, Горловка погрузилась во тьму
Две тысячи абонентов частного сектора в оккупированной Горловке остались без электроснабжения в результате боевых действий 26 августа. Об этом сообщает пресс-служба фейкового "МЧС", действующего на подконтрольной боевикам части Донецкой области.
"В 22.37 26.08.2018 в г. Горловка, Никитовский р-н, пос. Гольмовский, вследствие боевых действий обесточено 12 трансформаторных подстанций – без электроснабжение осталось 2000 абонентов частного сектора", - говорится в сообщении. 
Жертв среди мирных жителей нет.
Источник: www.ostro.org 


Теги: Донбасс, война, Горловка, свет, ООС
 
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