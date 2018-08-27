Последние новости раздела
- Из-за боевых действий, Горловка погрузилась во тьму14:15
- Важная информация для украинцев, пересекающих КПВВ12:45
- Взятка за украинский язык: В «ДНР» посадили «замминистра образования»10:33
- Обстрелы, подрывы на минах. На Донбассе в воскресенье зафиксирован резкий рост потерь ВСУ09:49
- «Захарченко ликвидируют»: «министр ДНР» сдался Украине и заговорил09:15
- "Путин не допустит полного провала "р***кой весны" в "ДНР". Судьба Захарченко и его окружения решена" - историк09:00
- В Горловке разбирают целые здания на стройматериалы08:33
- Пивденное в огне: появились кадры последствий новой атаки освобожденного села 120-мм минометами 08:00
- Медведчук предложил российский план по Донбассу: соцсети возмущены условием унизительной капитуляции 07:45
- Кажется, что мы хуже бомжей: Унизительная жизнь переселенцев, шокирующие кадры07:30
Из-за боевых действий, Горловка погрузилась во тьму
27.08.2018 14:15
Две тысячи абонентов частного сектора в оккупированной Горловке остались без электроснабжения в результате боевых действий 26 августа. Об этом сообщает пресс-служба фейкового "МЧС", действующего на подконтрольной боевикам части Донецкой области.
"В 22.37 26.08.2018 в г. Горловка, Никитовский р-н, пос. Гольмовский, вследствие боевых действий обесточено 12 трансформаторных подстанций – без электроснабжение осталось 2000 абонентов частного сектора", - говорится в сообщении.
Жертв среди мирных жителей нет.
Источник: www.ostro.org
Теги: Донбасс, война, Горловка, свет, ООС
Читайте также:
- Прифронтовые страсти: Гранитное дождалось света, Красногоровка и Марьинка - страдают
- Пожилой горловчанин всю ночь спал возле "прилетевшего" снаряда
- День Победы: война глазами наших бабушек
- Неопознанные силы, вероятно НАТО, мощно ударили артиллерией по войскам РФ под Горловкой, - журналист
- Донбасский фронт: пылает вся линия соприкосновения
- Горловчанин: В городе паника, магазины закрываются, люди уходят подальше от окраин
- Из-за боевых действий, Горловка погрузилась во тьму14:15
- Люди в Луганской области задыхаются от жуткой вони, уже третьи сутки пылает пожар на химзаводе13:45
- Важная информация для украинцев, пересекающих КПВВ12:45
- Взятка за украинский язык: В «ДНР» посадили «замминистра образования»10:33
- Обстрелы, подрывы на минах. На Донбассе в воскресенье зафиксирован резкий рост потерь ВСУ09:49
- «Захарченко ликвидируют»: «министр ДНР» сдался Украине и заговорил09:15
- "Путин не допустит полного провала "р***кой весны" в "ДНР". Судьба Захарченко и его окружения решена" - историк09:00
- В Горловке разбирают целые здания на стройматериалы08:33
- Пивденное в огне: появились кадры последствий новой атаки освобожденного села 120-мм минометами 08:00
- Медведчук предложил российский план по Донбассу: соцсети возмущены условием унизительной капитуляции 07:45
- Зрители в шоке! Боксер сбежал с ринга сразу после начала боя. ВИДЕО15:01
- Синоптики: в последние дни августа погода преподнесет сюрприз14:45
- Украину ждет "валютный шок" – стремительное подорожание доллара14:29
- Из-за боевых действий, Горловка погрузилась во тьму14:15
- Стратегия хаоса: Россия намеревается отсечь Украину от моря – вице-адмирал Гайдук14:02
- Люди в Луганской области задыхаются от жуткой вони, уже третьи сутки пылает пожар на химзаводе13:45
- В Украине объявлена чрезвычайная пожароопасность13:30
- Чупакабра стала все чаще появляться в Индии13:15
- Цены взбесились: в Украине резко подорожало топливо на заправках13:00
- Важная информация для украинцев, пересекающих КПВВ12:45
- В Украине запретили популярное лекарство от насморка10:45
- 7 знаков Зодиака, с которыми крайне сложно ладить09:30
- Найди себе пару: совместимость мужских и женских имен08:45
- Уляна Супрун прокоментувала небезпеку нітратів у фруктах21:15
- Полезные и вредные свойства винограда, о которых стоит знать20:27
- Ученые назвали неожиданную опасность грязного воздуха18:55
- Какие опасности несет чай в пакетиках14:30
- Симптомы гормонального сбоя, которые нельзя игнорировать13:48
- Ученые разгадали тайну вещих снов09:15
- Ученые предлагают укреплять дороги окурками20:43
- О переселенцах, которые не вернутся в Луганск и Донецк
- Захарченко «сбежал» из оккупированного Донецка (ФОТО)
- В "ЛНР" молодежь расстреляла на улице "героя Новороссии" из-за марихуаны
- В Северодонецке тела погибших бойцов «Айдара» отказались принимать в морге
- В оккупированный Луганск с концертом едет сын известного музыканта
- Под Горловкой серьезный пожар
- Ситуация на КПВВ: «Майорск» закрыт, на всех блокпостах очереди
- МГБ продолжает запугивать жителей Луганска
- В Донецке произошел большой пожар
- Что является самым страшным для людей при пересечении линии разграничения на Донбассе