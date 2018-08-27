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Архив - Донецкая область

Ярмарки, российские «звезды», бесплатные шаржи для пенсионеров: Донецк отметил День города (ФОТО)

27.08.2018 07:10
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Ярмарки, российские «звезды», бесплатные шаржи для пенсионеров: Донецк отметил День города (ФОТО)

Вчера, 26 августа, жители временно оккупированного Донецка отметили День шахтера и День города.

Традиционно праздничные мероприятия прошли в парке культуры и отдыха им. Щербакова, где проходила ярмарка, концерты местных коллективов, а также выставка блюд разных кухонь мира. Вечером перед пришедшими на праздник дончанами выступили российские исполнители — Александр Маршал и экс-солистка группы «Рефлекс» Ирина Нельсон.

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, праздник, День города, ДНР
 
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