Ярмарки, российские «звезды», бесплатные шаржи для пенсионеров: Донецк отметил День города (ФОТО)

27.08.2018 07:10

Вчера, 26 августа, жители временно оккупированного Донецка отметили День шахтера и День города.

Традиционно праздничные мероприятия прошли в парке культуры и отдыха им. Щербакова, где проходила ярмарка, концерты местных коллективов, а также выставка блюд разных кухонь мира. Вечером перед пришедшими на праздник дончанами выступили российские исполнители — Александр Маршал и экс-солистка группы «Рефлекс» Ирина Нельсон.

Источник: https://donpress.com