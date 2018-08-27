Медведчук предложил российский план по Донбассу: соцсети возмущены условием унизительной капитуляции

27.08.2018 07:45

​Россия через Медведчука не только хочет вернуть Украине Донбасс на собственных условиях, равнозначных капитуляции, но и вернуть свой контроль.

Москва перешла к новому этапу в попытке вернуть контроль над Украиной, используя попытку организовать политический проект одиозным Виктором Медведчуком. Уже в первом программном интервью на телеканале "112", который, по всей видимости, находится под полным контролем Медведчука, одиозный кум Путина заявил о необходимости прямых переговоров между официальным Киевом и марионетками из Кремля - Захарченко и Пасечником.

О серьезном риске для Украины заявил известный блогер и волонтер Семен Кабакаев, предупреждая об угрозе политического реванша со стороны подконтрольных России политиков, включая Медведчука, Новинского, Бойко, Мураева и Рабиновича. При этом Медведчук заявляет, что судьбу Украины нужно решать между главарями "ЛДНР", Россией и Киевом без участия европейских партнеров. "Необязательно привлекать Германию, не надо их ждать, надо самим идти и договариваться", — заявляет Медведчук. Кабакаев утверждает, что Москва хочет взять под контроль Украину с помощью политической победы на выборах, которая станет настоящим реваншем пророссийских сил в Украине на фоне войны на Донбассе, а значит, что украинцам необходимо политически устранить российских агентов.



Источник: www.dialog.ua