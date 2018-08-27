Обстрелы, подрывы на минах. На Донбассе в воскресенье зафиксирован резкий рост потерь ВСУ

27.08.2018 09:49

За прошедшие сутки на Донбассе потери ВСУ составили 9 человек: двое военнослужащих погибли, трое ранены, четверо получили боевые травмы.

В штабе ООС MRPL.CITY уточнили, что на протяжении воскресного дня, 26 августа, ситуация в районе проведения операции была напряженной. Зафиксировано 23 обстрела, из них пять - с применением тяжелого вооружения.

Минометы калибров 82 и 120 мм, ствольная артиллерия калибра 122 мм формированиями «ДНР» применены в районе населенных пунктов Гнутово, Водяное, Троицкое, Крымское, Новотошковское.

Гранатометы, пулеметы, стрелковое оружие применялись у Гнутово, Лебединского, Водяного, Широкино, Троицкого, Южного, Новотроицкого, Крымского, Новотошковского. При обострении ситуации подразделения ВСУ открывали ответный огонь.

В результате боев двое украинских военнослужащих были ранены, еще двое получили боевые травмы.

На Луганском направлении в районе ответственности одной из бригад имели место два случая подрыва на минно-взрывных устройствах.

Во время выполнения боевого задания при проверке минно-взрывных заграждений один военнослужащий получил ранения и еще один – боевое травмирование при подрыве на мине.

Еще двое военнослужащих погибли и один получил боевую травму по личной неосторожности в результате срабатывания взрывного устройства. По данным фактам проводится тщательная проверка.

По данным разведки ВСУ, за воскресный день в формированиях ОРДЛО трое человек убиты, семеро получили ранения.

Сегодня ночью по позициям ВСУ в районе Павлополя и Водяного зафиксировано два обстрела.