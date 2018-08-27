"Путин не допустит полного провала "р***кой весны" в "ДНР". Судьба Захарченко и его окружения решена" - историк

27.08.2018 09:00

Российские кураторы "ДНР" намерены оставить "главу" "республики" без силовой поддержки. Как пишет в статье для dsnews.ua военный историк Михаил Жирохов, об этом свидетельствует массовое разоружение разного рода "гибридных" незаконных вооруженных формирований, созданных в "республике", передает "Диалог.UA".

Все эти формирования, отряд "Легион", "спецназы" при различных "ведомствах" боевиков, "казачьи" подразделения, создавались по прямому указанию Александра Захарченко с одной только целью – иметь силовую поддержку на случай серьезного конфликта с россиянами.

А последние очень недовольны тем, что миллионы рублей, направляемые на финансирование "республики" не расходуются по прямому назначению, а оказываются в карманах главаря и его приближенных. Ведь гнев простых жителей оккупированных территорий проецируется и на Россию, официально позиционирующую себя как главного союзника самопровозглашенных донбасских "республик". Михаил Жирохов отмечает, что колоссальной ошибкой Александра Захарченко была попытка задействовать свои "карманные гвардии" во время боевых действий в районе Дебальцево в 2015 году.

"Гвардии" показали полную небоеспособность, и авантюра обернулась для Захарченко огромными потерями среди набранных им "штыков". "Потери "гибридных" формирований в людях просто зашкаливали, проявились и недостатки в организации и планировании операций", - отмечает эксперт. "Летом 2015 г. Захарченко решил пустить их в дело и в начале июня организовал их силами бравую кавалерийскую атаку на Марьинку. Итог был неутешительным - огромные потери (которые полностью неизвестны до сих пор) и жесткий приказ из Москвы на расформирование", - добавляет Жирохов. А последняя попытка главного донецкого террориста создать вооруженное формирование – отряд под командованием российского писателя-боевика Евгения Прилепина, известного как "писатель" Захар Прилепин - оказалась жалкой пародией.

Пропагандист, набравший в свой "отряд" россиян, не прижившихся в других вооруженных формированиях "ДНР" (проще говоря, - всякий сброд), оказался никуда не годным командиром, а сам отряд – абсолютно фейковым подразделением, никак не зарекомендовавшим себя в боевых действиях, и известным только по нескольким пропагандистским видеороликам и дебошам его "бойцов" в питейных заведениях. Сейчас "отряд" почти распущен, а Прилепин, по официальной версии, отправлен "в отставку". Эксперт полагает, что в "ДНР" идет масштабная "зачистка" подконтрольных Захарченко вооруженных формирований, которые хоть и небоеспособны, плохо вооружены и не представляют большой опасности для российских кураторов, но все равно – помеха для них. И скоро главарь "ДНР" наверняка окажется даже без нынешней почти символической силовой поддержки. Тогда его будущее – неопределенно.

Скорее всего, россияне избавятся от Захарченко. Его или сошлют "на воронежскую дачу", как экс-главаря соседней "ЛНР" Плотницкого, или будет выбран более радикальный вариант решения вопроса. "Зреет социальное недовольство, которое подавить будет очень сложно, и что самое страшное для Кремля - некомпетентность оккупационных властей перекладывается населением на Россию. И значит, начинают меркнуть все символы "русской весны", которые еще хоть как-то "сшивали" жителей оккупированных территорий. И значит теряется поддержка, на которую опирается Россия. В условиях международного давления и падения экономики допустить провалов еще и на этом направлении Путин не может.

И поэтому начинает искать способы смены если не курса, то по крайней мере лиц в оккупационной администрации. Таким образом, мы наблюдаем очередной раунд попыток наведения порядка на оккупированных территориях со стороны кремлевских кураторов. Закончится ли он "случайными" смертями причастных лиц или все пройдет по луганскому сценарию с "военным переворотом" и отправкой Плотницкого на дачу в Воронеж, покажут буквально ближайшие недели", - резюмирует эксперт. Напомним, жителей Донецка возмутил план Захарченко по будущему Донбасса. Также в "ДНР" заявили, что новый "указ" главаря превращает "республику" в большой концлагерь.



Источник: www.dialog.ua