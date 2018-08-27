Разруха в "ДНР" достигла новой точки: жительница Углегорска поразила Сеть рассказом о ситуации на Донбассе

27.08.2018 15:53

Жители оккупированного Донбасса признаются, что за 4 года войны и российской оккупации регион охватила нищета и разруха.

Пользовательница Алена Михайлова рассказала о ситуации в оккупированном Углегорске, расположенном в Донецкой области между Горловкой и Дебальцево. Женщина пишет, что город охватила нищета и разруха, а люди пятый год живут в разбитом, мокром и не пригодном к жизни жилье.

Более того, из-за отсутствия средств в городе полностью отсутствуют силы полиции и органы правопорядка. "Нищета вокруг, нет средств содержать отделение милиции - его просто убрали! Нет в городе ни патруля, ни участкового, не вообще отделения! Никому не интересно, как живут, за что живут и вообще живы ли еще (люди)!" - написала она на своей странице в социальной сети.



Напомним, террористы "ДНР" пугают Украину новым референдумом на Донбассе.



Источник: www.dialog.ua