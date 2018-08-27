Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Стало известно, когда откроют КПВВ «Майорск»

27.08.2018 20:02
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Стало известно, когда откроют КПВВ «Майорск»

Завтра, 28 августа, откроют контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ) «Майорск» в Донецкой области. Об этом сегодня, 27 августа, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС) на своей странице в Facebook.

«В связи с улучшением ситуации безопасности в районе КПВВ "Майорск" командующим Объединенных сил генерал-лейтенантом Сергеем Наевым принято решение об открытии КПВВ "Майорск" с 6:00 утра завтра, 28 августа 2018 года», – говорится в сообщении.

Отмечается, что командование Объединенных сил оставляет за собой право в соответствии с законами Украины принимать более решительные шаги в случае обострения обстановки.

Напомним, 23 августа из-за обстрела прекращено функционирование КПВВ «Майорск», где пока не осуществляются пропускные операции. В СММ ОБСЕ заявили, что для возобновления работы КПВВ «Майорск» стороны должны прекратить огонь и приложить больше усилий для обеспечения безопасного и беспрепятственного прохождения линии соприкосновения для гражданского населения.

 

Источник: https://dnews.dn.ua 



Теги: Донбасс, ДНР, ЛНР, Майорск, КПВВ
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх