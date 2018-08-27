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Стало известно, когда откроют КПВВ «Майорск»
Завтра, 28 августа, откроют контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ) «Майорск» в Донецкой области. Об этом сегодня, 27 августа, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС) на своей странице в Facebook.
«В связи с улучшением ситуации безопасности в районе КПВВ "Майорск" командующим Объединенных сил генерал-лейтенантом Сергеем Наевым принято решение об открытии КПВВ "Майорск" с 6:00 утра завтра, 28 августа 2018 года», – говорится в сообщении.
Отмечается, что командование Объединенных сил оставляет за собой право в соответствии с законами Украины принимать более решительные шаги в случае обострения обстановки.
Напомним, 23 августа из-за обстрела прекращено функционирование КПВВ «Майорск», где пока не осуществляются пропускные операции. В СММ ОБСЕ заявили, что для возобновления работы КПВВ «Майорск» стороны должны прекратить огонь и приложить больше усилий для обеспечения безопасного и беспрепятственного прохождения линии соприкосновения для гражданского населения.
Источник: https://dnews.dn.ua
Теги: Донбасс, ДНР, ЛНР, Майорск, КПВВ
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