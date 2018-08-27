В Горловке разбирают целые здания на стройматериалы

27.08.2018 08:33

Во временно оккупированной Горловке по указанию оккупационных «властей ДНР» разбирают на стройматериалы здания, оставляя только фасадную стену, выходящую на дорогу.

Жители временно оккупированной Горловки сообщают, что по указанию оккупационных «властей ДНР» в городе разбираются на стройматериалы здания, оставляя только фасадную стену, выходящую на дорогу. В первую очередь «под разборку» идут здания промышленного назначения, например, СТО, или культурного назначения. Ранее «Ведомости Донбасса» сообщали о разборке дворца культуры шахты 19/20.

Вот что пишут горловчане в соцсетях:

«Крепкие хозяйственники которые хотят запустить Стирол вместе с Горловкой в космос разбирают здания оставляя только фасад от дороги. Война все спишет»,

«Меня удивляет как эта хрень еще стоит со всеми повреждениями и при наших ветрах»,

«Когда был последний раз ветер здание ещё было целое, ну почти целое»,

«А це що?»,

«Машини колись там ремонтували»,

«А де це, на дорогу Єнакієво?»,

«Хімік».

Стилистика и орфография авторов полностью сохранены.

Источник: http://news.dn.ua