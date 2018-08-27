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В Горловке разбирают целые здания на стройматериалы
Во временно оккупированной Горловке по указанию оккупационных «властей ДНР» разбирают на стройматериалы здания, оставляя только фасадную стену, выходящую на дорогу.
Жители временно оккупированной Горловки сообщают, что по указанию оккупационных «властей ДНР» в городе разбираются на стройматериалы здания, оставляя только фасадную стену, выходящую на дорогу. В первую очередь «под разборку» идут здания промышленного назначения, например, СТО, или культурного назначения. Ранее «Ведомости Донбасса» сообщали о разборке дворца культуры шахты 19/20.
Вот что пишут горловчане в соцсетях:
«Крепкие хозяйственники которые хотят запустить Стирол вместе с Горловкой в космос разбирают здания оставляя только фасад от дороги. Война все спишет»,
«Меня удивляет как эта хрень еще стоит со всеми повреждениями и при наших ветрах»,
«Когда был последний раз ветер здание ещё было целое, ну почти целое»,
«А це що?»,
«Машини колись там ремонтували»,
«А де це, на дорогу Єнакієво?»,
«Хімік».
Стилистика и орфография авторов полностью сохранены.
Источник: http://news.dn.ua
Теги: Донбасс, Горловка, здание, ДНР
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