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В Мариуполе россиянин обокрал вагон "Укрзализныци"
27.08.2018 15:20
Осужден россиянин, который обокрал вагон поезда в Мариуполе.
Информация об этом есть в реестре судебных решений.
В Мариуполе состоялся суд над уроженцем Пермской области (РФ), который 7 апреля 2017 года обокрал вагон ПАТ «Укрзалізниці». Мужчина вошел в дверь вагона и тайно начал выносить имущество. Вор не гнушался ничем: он забрал огнетушитель, алюминиевые полки, наволочки и покрывала, а позднее продал. Общая сумма украденного составила 1 212,42 гривен.
В содеянном мужчина признался и раскаялся. Между сторонами судебного процесса было заключено соглашение о примирении.
Суд признал его виновным и осудил по ч.1 ст. 185 (Кража). В качестве наказания были избраны 120 часов общественных работ.
Источник: https://www.0629.com.ua
Теги: Донбасс, Мариуполь, суд, Укрзализниця, вагон, воровство
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