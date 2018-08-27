Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В Мариуполе россиянин обокрал вагон "Укрзализныци"

27.08.2018 15:20
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Мариуполе россиянин обокрал вагон "Укрзализныци"

Осужден россиянин, который обокрал вагон поезда в Мариуполе.

Информация об этом есть в реестре судебных решений.

В Мариуполе состоялся суд над уроженцем Пермской области (РФ), который 7 апреля 2017 года обокрал вагон ПАТ «Укрзалізниці». Мужчина вошел в дверь вагона и тайно начал выносить имущество. Вор не гнушался ничем: он забрал огнетушитель, алюминиевые полки, наволочки и покрывала, а позднее продал. Общая сумма украденного составила 1 212,42 гривен.

В содеянном мужчина признался и раскаялся. Между сторонами судебного процесса было заключено соглашение о примирении.

Суд признал его виновным и осудил по ч.1 ст. 185 (Кража). В качестве наказания были избраны 120 часов общественных работ.

 

Источник: https://www.0629.com.ua 



Теги: Донбасс, Мариуполь, суд, Укрзализниця, вагон, воровство
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх