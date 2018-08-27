В Мариуполе россиянин обокрал вагон "Укрзализныци"

27.08.2018 15:20

Осужден россиянин, который обокрал вагон поезда в Мариуполе.

Информация об этом есть в реестре судебных решений.

В Мариуполе состоялся суд над уроженцем Пермской области (РФ), который 7 апреля 2017 года обокрал вагон ПАТ «Укрзалізниці». Мужчина вошел в дверь вагона и тайно начал выносить имущество. Вор не гнушался ничем: он забрал огнетушитель, алюминиевые полки, наволочки и покрывала, а позднее продал. Общая сумма украденного составила 1 212,42 гривен.

В содеянном мужчина признался и раскаялся. Между сторонами судебного процесса было заключено соглашение о примирении.

Суд признал его виновным и осудил по ч.1 ст. 185 (Кража). В качестве наказания были избраны 120 часов общественных работ.

Источник: https://www.0629.com.ua