В ОБСЕ рассказали, что нужно сделать для бесперебойной работы КПВВ «Майорск»

27.08.2018 16:35

Для возобновления работы КПВВ «Майорск» стороны должны прекратить огонь и приложить больше усилий для обеспечения безопасного и беспрепятственного прохождения линии соприкосновения для гражданского населения. Об этом говорится в сообщении Миссии в Twitter.

«КПВВ в подконтрольном правительству Майорске закрыт с 23 августа из-за боевых действий в данном районе. Стороны должны прекратить огонь и приложить больше усилий для обеспечения безопасного и беспрепятственного прохождения линии соприкосновения для гражданского населения», – говорится в сообщении.

Напомним, 23 августа из-за обстрела прекращено функционирование КПВВ «Майорск», где пока не осуществляются пропускные операции.

Источник: https://dnews.dn.ua