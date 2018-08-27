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В ОБСЕ рассказали, что нужно сделать для бесперебойной работы КПВВ «Майорск»

27.08.2018 16:35
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В ОБСЕ рассказали, что нужно сделать для бесперебойной работы КПВВ «Майорск»

Для возобновления работы КПВВ «Майорск» стороны должны прекратить огонь и приложить больше усилий для обеспечения безопасного и беспрепятственного прохождения линии соприкосновения для гражданского населения. Об этом говорится в сообщении Миссии в Twitter. 

«КПВВ в подконтрольном правительству Майорске закрыт с 23 августа из-за боевых действий в данном районе. Стороны должны прекратить огонь и приложить больше усилий для обеспечения безопасного и беспрепятственного прохождения линии соприкосновения для гражданского населения», – говорится в сообщении. 

Напомним, 23 августа из-за обстрела прекращено функционирование КПВВ «Майорск», где пока не осуществляются пропускные операции.

 

Источник: https://dnews.dn.ua 



Теги: Донбасс, ОБСЕ, Майорск, КПВВ
 
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