В Снежном пилят на металл крупный завод

27.08.2018 20:55

Жители временно оккупированного Снежного сообщают о том, что оккупационные «власти ДНР» дали команду пилить «на металл» СЗХМ «Снежнянскхиммаш», об этом сообщают «Ведомости Донбасса»

Во временно оккупированном Снежном по команде оккупационных «властей ДНР» начали пилить «на металл один из крупнейших заводов города СЗХМ «Снежнянскхиммаш». Об этом жители Снежного сообщают в соцсетях:

«Кстати… СЗХМ «Снежнянскхиммаш» таки пилят… на метал».