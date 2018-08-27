ВСУ значительно продвинулись вглубь Донбасса: мощный рывок позволил занять новые позиции

27.08.2018 17:30

За последние 12 месяцев подразделения украинской армии осуществили впечатляющий рывок вглубь Донбасса, освободив сразу 7 новых сел и около 100 квадратных километров территории Донбасса.

Об этом сообщают журналисты телеканала "Украина", опубликовавшего видеосюжет об успехах украинской армии на передовой. Журналисты отметили, что передовые подразделения ВСУ используют тактику постепенного продвижения: лишь за последние 4 месяца Украина освободила еще 15 квадратных километров своей земли. Дополнительным фактором изменения стратегии стало переформатирование АТО в Операцию Объединенных сил, в рамках которой контроль над освобождением Донбасса был передан от СБУ в руки военных.

Они признаются, что разрешение открывать ответный огонь по российским военным и боевикам "Л/ДНР" без долгих согласований позволило значительно снизить активность террористов на передовой. При этом продвижение вперед происходит без нарушения минских договоренностей, так как речь пока идет исключительно о серой зоне. Больше всего продвинулись в мае – на 2 километра, когда взяли под контроль поселок Южное вблизи Горловки.

Сейчас это один из самых горячих участков фронта. А 30 июня армия вернула под полный контроль Золотое-4, (бывшее Пионерское, недалеко от Попасной). Теперь и там развевается украинский флаг.



Источник: www.dialog.ua