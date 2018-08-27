Взятка за украинский язык: В «ДНР» посадили «замминистра образования»

27.08.2018 10:33

В «ДНР» сроком на 2 года и 6 месяцев за взятки осуждена «заместитель министра образования». Об этом сообщает местная газета со ссылкой на «генпрокуратуру ДНР».

«Генпрокуратура» напоминает, что 13 сентября 2017 года в отношении «замминистра» было возбуждено уголовное дело, 14 сентября она была задержана, а 16 сентября в отношении нее избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Было установлено, что в апреле 2017 года женщина в своем служебном кабинете получила от директора одной из общеобразовательных школ взятку за общее покровительство по службе.

Также в июне 2017 года «замминистра» получила от учителя украинского языка и литературы одной из гимназий «ДНР» в качестве взятки денежную сумму в долларах США за назначение данного учителя на должность замдиректора и одновременно на должность учителя украинского языка и русского языка одной из общеобразовательных школ.

«Вину в инкриминируемых преступлениях гражданка не признала, в содеянном чистосердечно не раскаялась», – отмечает «генпрокуратура ДНР».

«9 августа 2018 года приговором верховного суда Донецкой народной республики заместитель министра образования и науки ДНР признана виновной и осуждена по ч. 4 ст. 343 УК ДНР к наказанию в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 300 000 руб. (123 тыс. грн, – ред.), с лишением права занимать государственные должности ДНР сроком на 2 года 6 месяцев, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу», – говорится в заключение «генпрокуратуры».

Как сообщалось ранее, «глава ДНР» Александр Захарченко анонсировал смертную казнь за взятки. Однако кроме громогласного заявления идея реализована не была.

Источник: https://dnews.dn.ua