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«Захарченко ликвидируют»: «министр ДНР» сдался Украине и заговорил

27.08.2018 09:15
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«Захарченко ликвидируют»: «министр ДНР» сдался Украине и заговорил

На подконтрольную Украине территории с временно оккупированной территории Донбасса доставили «министра культуры ДНР» Юрия Лекстутеса.

По данным украинских СМИ, «министр» был завербован украинской разведкой и попросил его эвакуировать.

Лекстутес сообщил, что в Кремле за Донбасс идет настоящая война между ФСБ и ГРУ. По его словам, в военной разведке РФ его якобы видели на месте главаря ОРДО, но у них возникла конкуренция с ФСБ.

При этом он отметил: «Захарченко, я думаю, ликвидируют. Тимофеев, финансовая поддержка Захарченко, умнее, засядет где-нибудь на островах под другой фамилией».

Сейчас, Юрий Лекстутес является единственным представителем главарей ОРДО на контролируемой территории. На данный момент он подозревается по статье «создание террористической группы или организации». Сам задержанный считает, что после убийств главарей боевиков ему безопасней на территории Украины.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, война, ДНР, Захарченко, ООС
 
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