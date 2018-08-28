Безлер предрекает бегство в Киев окружения Захарченко: бывший главарь боевиков намекнул на зачистку "ДНР"

28.08.2018 14:42

Один из первых главарей горловских боевиков "ДНР" Игорь Безлер предрекает массовое бегство министров "ДНР" в Киев в случае начала зачистки оккупированной части Донбасса.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети, комментируя признания оказавшегося в Киеве бывшего "министра культуры" "ДНР" Юрия Лекстутеса, передает dialog.ua.

Называя "ДНР" банановой республикой, Безлер предрекает массовое бегство "чиновников" в Украину для дачи признательных показаний по проекту российских наемников, который на протяжении 4 последних лет пытаются построить на оккупированной россиянами части Донбасса.

"Вот интересно, сколько разного рода "министров" и "депутатов" этой банановой республики под кличкой ДНР рванет в Киев рассказывать различного рода басни, когда реально начнут чистить эту клоаку, что они "строили" 4 года?" - пишет наемник.

Ранее "министр" говорил, что все высокопоставленные кремлевские марионетки на Донбассе понимают, во что вляпались, все они обречены.