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Докучаевск попал под обстрел: уничтожен БелАЗ, погиб водитель

28.08.2018 15:20
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Докучаевск попал под обстрел: уничтожен БелАЗ, погиб водитель

Сегодня утром попал под обстрел временно оккупированный Докучаевск, в результате чего загорелся грузовой автомобиль марки БелАЗ, водитель погиб на месте.

В городской диспетчерской сообщили: «Сегодня в 9:49 украинские силовики в Докучаевске обстреляли грузовой автомобиль БелАЗ, погиб водитель 1961 года рождения».

В «представительстве ДНР» в СЦКК сообщают, что ориентировочно в 10:10 по городу была выпущена одна противотанковая ракета, передает donpress.com.



Теги: Донбасс, Докучаевск, пожар, гибель, обстрел, ракета, БелАЗ, ДНР, СЦКК
 
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