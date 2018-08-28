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Эксперт рассказал, когда Кремль уберет Захарченко из "ДНР": названы сроки
Главарь боевиков "ДНР" Захарченко будет смещен с "поста" в сентябре, и на его место назначен более сговорчивый человек, у которого "нет крови на руках".
Об этом заявил военный обозреватель Юрий Карин, передает "Диалог.UA".
За последние 12 месяцев подразделения украинской армии осуществили впечатляющий рывок вглубь Донбасса, освободив сразу 7 новых сел и около 100 квадратных километров территории Донбасса. По его словам, Захарченко находится на "посту" главаря "ДНР" последние недели, в сентябре его заменят на более мягкую и тихую фигуру.
По мнению Карина, это произойдет по указке из Кремля, поскольку он надеется на то, что к власти в Украине придет пророссийский президент, которому нужно будет вести диалог с кем-то из руководства непризнанных псевдореспублик.
Он уверен, что таким человеком может стать кто угодно, ведь он все равно будет куклой Кремля, через которую будут транслировать слова Путина. Карин отметил, что у этого человека вряд ли будет "кровь на руках".
Эксперт пояснил, что Захарченко уйдет без скандала и каких-либо выступлений. По его словам, из РФ прибудет фейковая комиссия, которая найдет нарушения в деятельности боевика и отправит его на пенсию в одну из областей России.
Теги: Россия, Донбасс, выборы президента, ДНР, боевики, ВСУ, Захарченко
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