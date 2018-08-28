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Архив - Донецкая область

Как подорожание газа повлияет на получателей субсидий

28.08.2018 11:20
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Как подорожание газа повлияет на получателей субсидий

Жители Украины, которые получают субсидии, не почувствуют на себе повышение цены на газ для населения.

Такое заявление сделал вице-премьер-министр Павел Розенко во время своего интервью журналистам, передает zi.dn.ua.

«Те люди, которые получают субсидии, их платеж за природный газ, жилищно-коммунальные услуги не увеличится, потому что он является фиксированным. Какова бы ни была цена на газ, человек будет платить ту же сумму», - сказал он.

Давая ответ на вопрос журналистов о том, когда будет принято решение о повышении стоимости газа для населения, Розенко сказал, что до 6 сентября это врядли произойдет. А именно 6 числа состоится приезд миссии МВФ в Киев.

«Я думаю, что сначала приедет миссия МВФ, будут проведены соответствующие переговоры, окончательное согласование этих вопросов. Я не готов сейчас говорить о какой-то конкретике – вообще будет ли повышаться цена на газ, а если будет, то на сколько, потому что продолжается дискуссия, продолжаются переговоры», - сказал он.



Теги: Донбасс, Киев, подорожание, переговоры, газ, субсидия, МВФ, цены
 
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